Doktorica Janine Bowring, liječnica s više od 933.000 pratitelja na TikToku, objasnila je u videu na svom kanalu što bi moglo biti uzrok vjetrova koje možda doživljavate. Jasno je da ono što ste jeli igra veliku ulogu u nadutosti, a određena hrana je poznata po tome što ga uzrokuje, poput graha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali ako vjetrovi negativno utječu na vaš život, a lijekovi za nadutost ne djeluju, NHS predlaže da posjetite liječnika. Kao što je slučaj ako vjetrovi kontinuirano prate druga stanja poput zatvora ili gubitka težine.

Glasni vjetrovi

Glasne vjetrove uzrokuju mišići crijeva koji tjeraju zrak van.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glasan vjetar znači da bi moglo biti puno zarobljenog plina u crijevima i veća je brzina vjetra zbog napetosti u sfinkteru", objasnila je Dr. Bowring.

Tihi, ali smrtonosni vjetrovi

Tihi, ali vjetrovi neugodnog mirisa mogu biti posljedica onoga što ste pojeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Tihi, ali smrtonosni vjetar može biti zato što konzumirate više sumpora, pa stvari poput brokule mogu uzrokovati tu vrstu tihog vjetra, ali neugodnog mirisa", rekla je Dr. Bowring.

Mokri vjetrovi

"To bi moglo značiti da je došlo do nepotpune evakuacije od zadnjeg pražnjenja crijeva u zadnjem dijelu crijeva. A to je onda kada ispuštate plinove i ispustite vjetar da se u tom trenutku događa mala evakuacija", rekla je dr. Bowring.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Bowring je dala nekoliko savjeta za smanjenje vjetrova, a prvi je da izađete u prirodu. Također je preporučila uzimanje suplemenata: "Uzmite probiotik visoke kvalitete".

Ljudi bi trebali polako piti ili žvakati hranu zatvorenih usta, dok će vam vježbanje pomoći da bolje probavite hranu, kao i čaj od paprene metvice, piše Express.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evo kada biste trebali posjetiti liječnika opće prakse

Kada vjetrovi utječu na vaš život, a samopomoć i ljekarnički tretmani nisu uspjeli

Imate bol u trbuhu ili nadutost koja ne prolazi ili se vraća

Stalno dobivate zatvor ili proljev

Smršavili ste

Imate krv u stolici tri tjedna

POGLEDAJTE VIDEO: Danas gužva na Hitnoj, dežurni liječnik kaže da su mnogi tražili pomoć zbog previše alkohola i jela: 'Ali nešto nismo očekivali...'