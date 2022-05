Čuti da vaše dijete ima samo nekoliko sati života je najgora noćna mora svakog roditelja. Ali to se dogodilo Alanu Raineu i njegovoj partnerici Jane McNeill (25) prošlog mjeseca kada je njihovu kćer pogodio misteriozni slučaj hepatitisa, piše The Sun.

Trogodišnja Lola Rose jedno je od gotovo 200 djece diljem svijeta, od Japana i Izraela do SAD-a i Nizozemske, koja su oboljela od akutne hepatitisne upale jetre nepoznatog podrijetla.

"Osjećao sam se kao da mi je srce istrgnuto", kaže 27-godišnji radnik osiguranja Alan iz Gravesenda u Kentu. "Samo nekoliko dana prije pjevala je pjesme Frozen i nestašno se dizala. Kada su nam rekli da bi mogla umrijeti jednostavno nismo mogli vjerovati."

Prošlog tjedna broj slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosio je 145 – 108 u Engleskoj, 17 u Škotskoj, 11 u Walesu i devet u Sjevernoj Irskoj. Nijedno britansko dijete nije umrlo, a desetero je imalo transplantaciju jetre.

Rijetka bolest

Hepatitis je izuzetno rijedak kod zdrave djece. Lola Rose jedno je od desetero djece u Ujedinjenom Kraljevstvu, i 17 u svijetu, koja su zamalo umrla i kojima je trebala transplantacija jetre.

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je jedno dijete umrlo. Simon Taylor-Robinson, profesor translacijske medicine i hepatolog na Imperial Collegeu u Londonu, kaže da se vrlo malo zna o tom stanju.

Kaže da je "malo vjerojatno" da se radi o novom virusu, ali da bi to mogla biti "mutacija poznatog virusa", adenovirusa 41F, koji inače uzrokuje prehladu. Zatvaranja zbog pandemije koronavirusa mogao bi biti još jedan krivac.

"U normalnim okolnostima naš imunosni sustav može se nositi s ovim virusom i riješiti ga se bez da šteti našoj jetri. Dakle, postavlja se pitanje koliko su lockdowni – i to da se mala djeca nisu miješala jedna s drugima i gradila imunosni sustav – odigrali ulogu", dodao je.

Nitko nije znao što se događa

U bolnici su malenoj Loli Rose uzeli krv, a rezultati su se vratili nenormalni. "Nitko nam nije mogao reći zašto ili što se događa. Rečeno nam je da joj se funkcija jetre pogoršava, ali ni jednom nismo pomislili da će joj biti toliko loše da bude blizu smrti. Pretpostavljali smo da će, budući da je bila u bolnici, izliječiti se i da će joj biti bolje", rekao je Alan.

Samo 12 dana nakon što su Alan i Jane nazvali hitnu pomoć, Lola Rose je stavljena u induciranu komu jer je tajanstveni virus poharao njezino tijelo i nepopravljivo oštetio jetru.

"Nitko od nas nije mogao promatrati dok su je stavljali u induciranu komu", prisjeća se Alan. "Tada je već bila toliko bolesna da je izgledala kao dijete stranca u krevetu", dodao je.

"Nisam joj mogao reći istinu – da nismo znali hoće li se ikada više probuditi. Osjećao sam se kao da mi je srce iščupano dok su je odvezli da bi je stavili u komu", kaže Alan.

Transplantacija jetre

Sljedećeg dana, u subotu, 26. ožujka, Alan i Jane dobili su informaciju da joj je transplantacija jetre jedina nada za preživljavanje. "Rečeno nam je da joj amonijak u krvi uzrokuje oticanje mozga. Činilo se tako nadrealno", kaže Alan.

Iako je Lola Rose službeno stavljena na listu čekanja za transplantaciju, Alan i Jane krenuli su u akciju. Par je testiran kako bi se utvrdilo podudaraju li se dovoljno da bi mogli biti donori. Jane se nije podudarala, ali Alan je. "Rekli su nam koliko smo sretni što ne samo da sam bio u skladu s tim, već i da su testovi obavljeni tako brzo", kaže Alan.

"Može potrajati i do šest tjedana da se pronađe odgovarajući donator, ali nismo imali toliko vremena. Već smo nazvali prijatelje i obitelj i imali smo desetak ljudi koji su bili voljni provjeriti jesu li kompatibilni."

Samo pet dana nakon što su ušli na popis za transplantaciju, Lolu Rose i Alana odvezli su u operacijsku dvoranu, gdje je Alan mogao donirati dio svoje jetre kako bi spasio život svoje djevojčice. "Uopće se nisam bojao. Nije me bilo briga hoću li preživjeti operaciju ili ne – dao bih joj cijelu svoju jetru i svoj život da je održi na životu. Samo sam je trebao spasiti, to je sve što sam osjećao", rekao je.

Najbolji osjećaj na svijetu

Nakon šest sati operacije, Alan je odveden na intenzivnu njegu gdje su mu rekli da je operacija uspjela. "Odvezli su me dolje da je vidim na pedijatrijskoj intenzivnoj njezi", kaže on. "Bio sam na morfiju i svemu, ali olakšanje je bilo nevjerojatno. Znati da će biti dobro bio je najbolji osjećaj na svijetu."

Iako se Lola tek prošli utorak vratila kući iz bolnice, Alan kaže da se obitelj još uvijek bori s onim što se dogodilo. "Zastrašujuće je to što ne znaš što je to bilo", kaže on. "Doslovno je od potpuno normalne djevojčice koja voli Disney gotovo umrla u samo nekoliko dana. Rečeno nam je da možda ne bi preživjela da nismo na vrijeme nazvali 111."