Dijagnosticirana psihopatkinja otvoreno: 'Imam plitke emocije, ne osjećam ljubav'

Vic je dijagnosticiran ASPD, poremećaj ličnosti koji se karakterizira impulzivnim ili neodgovornim ponašanjem. Osobe s ASPD-om obično su manipulativne i neodgovorne te nemaju obzira prema osjećajima drugih ljudi.

U svom videu na TikToku Vic je otkrila što je čini sretnom i što joj to zapravo znači u životu, piše LadBible.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Psihopati nemaju emocije i nisu empatični

"Ja sam psihopat, tako da imam vrlo plitke emocije. Ne osjećam ljubav pa ako se netko pita što mi to zapravo znači - odgovor na ovo pitanje je zapravo vrlo jednostavan. Jedino što mi je važno je što god želim u tom trenutku. Kakav ishod želim od ove situacije? Koju opipljivu stvar želim dobiti? To je sve što mi je važno i učinit ću sve da to dobijem", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je ispričala da su psihopati "sebični" ljudi koji nemaju empatiju i emocije, što dovodi do stigme oko njih.

"I to je jedan od razloga zašto postoji toliko stigme oko psihopata jer se psihopati vide kao stvarno okrutni i bezdušni jer nemamo stvarnu empatiju ili emocije da bismo se bavili tuđim osjećajima. Prilično smo sebični pa ćemo raditi što god želimo. Dakle, trenutno u mom životu, mnogo stvari koje mi znače svode se na to da se zabavljam i uživam u životu. Puno svoje energije ulažem u zabavu, putovanja, upoznavanje novih ljudi i slične stvari jer to su stvari u kojima sada stvarno uživam", poručila je.

"Zarađivanje novca je nešto što mi je najvažnije jer mi novac predstavlja zabavu. Zato mi je toliko važno, ali iskreno, stvari koje mi kao psihopatkinji puno znače su prilično plitke. Sve je to ukorijenjeno u osobnom interesu", rekla je Vic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Korisnike TikToka zaintrigirao je njezin nedostatak emocija prema drugima.

"Zanima me osjećaš li ljubav ili tugu", pitala ju je jedna osoba, a druga je dodala: "Mislim da si samo iskrena u vezi svojih emocija, a mnogi ljudi to ne mogu podnijeti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: 'Sam u kući' i što to ima u njemu da 90 tisuća Poljaka prosvjeduje - samo zato što ga nisu emitirali?