Mnoge žene se nekad u svom životu susretnu s pojavom uraslih dlačica koja nije nimalo ugodna. Iako zvuči bezazleno, ponekad se osobama koje su u rizičnoj skupini može pojaviti pilonidalna cista.

Ako se često depilirate, vjerojatno ste doživjele neugodan svrbež i crvene točkice zbog čestog korištenja britvice, a ako jedna od tih točkica postane veća i bolna, vjerojatno se radi o urasloj dlačici.

O tome kako dolazi do uraslih dlačica, kako spriječiti njihovu pojavu i kako se pravilno depilirati, savjetovale su nam dermatologinja iz KBC-a Split Neira Puizina Ivić i Ines Brajac, dermatologinja i predstojnica Klinike za dermatovenerologiju u KBC-u Rijeka.

Kako dolazi do uraslih dlačica?

Dermatologinja iz KBC-a Split Neira Puizina Ivić objasnila je kako dolazi do ovog problema: "Urasle dlačice su pojava u mlađih osoba pretežno adolescenata. Naime u doba puberteta zbog pojave lučenja hormona (poglavito muških), dlake postaju jače, tamnije i čvršće. Dlake se nalaze ovijene u svom ležištu i to stanicama koje prekrivaju kožu i tada nesmetano rastu. Svaka dlaka u svom korijenu ima informaciju o tome koliko će dugo trajati njena faza rasta i kakve će biti kvalitete, boje i čvrstoće. To je evolucijski zadano. Tako trepavice i obrve imaju kraću fazu rasta od dlaka pazuha ili pak vlasišta, pa su stoga trepavice, obrve ili dlake na nogama kraće od kose i ne mogu nikada doseći dužinu kao kosa na vlasištu. No, sada se iz estetskih razloga dlake nastoje odstraniti. Naravno, to je potreba izražena među mlađim osobama. S tim ciljem se odstranjuju dlake na nogama, pazusima te preponama. Dlake na tim područjima su pod uplivom hormona dosta čvrste i jake te kovrčave (primjerice na bradi ili preponskoj regiji)."

"Urasle dlačice uglavnom nastaju kod osoba s jače pigmentiranom i čvrstom tjelesnom dlakom. Problem potiče epilacija, tj. odstranjivanje dlake zajedno s korijenom, pri čemu dlaka rastući ponovno ne nalazi svoj put, već u folikulu dlake mijenja smjer rasta, savija se, urasta pod kožu te dovodi do upale." dodala je Ines Brajac, dermatologinja i predstojnica Klinike za dermatovenerologiju u KBC-u Rijeka.

Koji su simptomi uraslih dlačica?

Kako se mogu prepoznati urasle dlačice otkrila je dermatologinja Neira Puizina-Ivić: "Dlake se mogu odstraniti brijanjem (depilacija) – dakle rezanjem, ali i čupanjem (epilacija). Upravo je čupanje dlaka problematično jer dlaka koja se zametne u korijenu ima, kao što je rečeno, informaciju o boji, kvaliteti i vrsti dlake. Ako se iščupa iz korijena, tada se nova dlaka počinje stvarati, a kako je čvrsta, kovrčava i jaka, događa se da probije svoju ovojnicu. Ulazak dlake u okolnu kožu izaziva upalnu reakciju koja se očituje sa crvenkastim čvorićima. To se može česti vidjeti na bradi mlađih markantnih muškaraca i češće među tamnoputim rasama. Vrlo često se promjene vide uz rub brade na vratu."

"Nema posebnih smetnji osim katkada blagog svrbeža, no osobama predstavlja estetski problem. Tada se preporučuje brijanje brade ili dlaka na nogama običnim žiletom kako bi se izbjeglo 'probijanje' ovojnice dlake s pojavom posljedične upalne reakcije. Obično se preporučuju preparati koji sadržavaju tvari koje ljušte površni sloj kože i omogućavaju nesmetani izlazak dlake na površinu. Često se može vidjeti ispod rožnate naslage sklupčana dlaka koja se nakon grebanja površnog sloja kože ispruži i spremna je na novo rezanje", dodala je.

Kako spriječiti urastanje dlačice?

"Osobe s jakom dlakom trebaju izbjegavati epilaciju, osim ako se ne radi o laserskoj epilaciji kojoj je cilj uništiti u potpunosti korijen dlake tako da do ponovnog rasta ne dolazi uopće. Ako ne možemo iz bilo kojeg razloga učiniti lasersku epilaciju, neželjene dlačice treba brijati, i to isključivo u smjeru rasta dlake (bez 'izbrijavanja'). Nakon brijanja treba antiseptičkim sredstvom prebrisati kožu", savjetovala je dermatologinja Brajac.

Puizina-Ivić je predložila kako spriječiti urastanje: "Pojava uraslih dlačica može se spriječiti tako da se pribjegne rezanju dlake žiletom (depilacija), a ne čupanju dlake koje omogućava pojavu opisanog kovrčanja unutar ovojnice i njenog probijanja. Jedna od metoda je i lasersko uklanjanje dlaka. Laserski se mogu ukloniti samo tamne dlake jer ciljno tkivo je tamni pigment u korijenu dlake. Moramo biti svjesni da trajno uklanjanje dlaka na pojedinim mjestima mogu dovesti do neželjenih problema, a to su primjerice trljanje kože (zbog čega se dlake i nalaze u pregibima). Sa starenjem naravno opada čvrstoća i gustoća dlaka pa starijima ne trebaju ovakvi zahvati. Urastanje se može spriječiti dakle brijanjem dlaka i redovnim ljuštenjem pokrovnih slojeva kože laganim pilingom za tijelo. Ako je osoba sklona ovoj pojavi, ne preporučuje se čupanje dlaka nego isključivo redovno brijanje."

Urasle dlačice uzrokuju zdravstvene probleme

Dermatologinja Brajac komentirala je do kakvih zdravstvenih problema može doći: "Urasla dlačica može napraviti promjene na većim površinama kože u smislu upale folikula dlake koji često cijele ožiljnim promjenama, posebice hiperpigmentacijama (tamnim mrljama). To je više estetski nego ozbiljan zdravstveni problem. Jedini ozbiljniji zdravstveni problem je pilonidalni sinus (cista) koja predstavlja dugotrajnu i veću upalu na području donjeg dijela leđa."

"Ozbiljnih posljedica od uraslih dlačica nema. Dakle, tu se ne radi o bakterijskoj infekciji, nego o fizikalnoj pojavi kada dlaka probije svoju ovojnicu, a okolno tkivo je prepoznaje kao strano tijelo i stvara upalu u njenoj okolini. Terapija se sastoji od mazanja kortikosteroidnim kremama koje imaju zadatak da smanje upalnu reakciju", objasnila je Puizina-Ivić.

Kako se depilirati?

Dermatovenerologinja Ines Brajac objasnila koji je najbolji način depilacije kod jednog posebnog stanja: "Pilonidalni sinus ili pilonidalna cista dugotrajna je infekcija kože u području trtice. Točan uzrok ove bolesti nije poznat, no smatra se da do nje dolazi kada se dlačice savijaju i urastaju pod kožu, što organizam prepoznaje kao strano tijelo pa stvara upalu. Češće se javlja kod osoba muškog spola koji imaju čvrstu, tamnu dlaku. Pilonidalna cista znak je inače pojačane dlakavosti I čvrste dlake te je tu klasičnu epilaciju potrebno izbjegavati. U slučaju potrebe za estetskim uklanjanjem dlake treba primijeniti lasersku epilaciju."

"U slučaju pojave pilonidalne ciste, preporučuje se posjet kirurgu i odstranjenje u cijelosti jer je sklona vraćanju i učestalim upalnim promjenama koje u konačnici treba odstraniti, ali tek po smirivanju upale što može potrajati i nekoliko tjedana", savjetuje dermatologinja Neira Puizina-Ivić.

