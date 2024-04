Šparoga je prava vitaminska "bomba", diuretik i afrodizijak. Ona je najbolja u proljeće kad se pojave izdanci svjetlije boje i savršenog okusa, piše zdravaiprava.com.

Šparoge je obožavao i slavni znanstvenik Nikola Tesla. On je veliku pozornost posvećivao svom zdravlju, a jelovnik koji je posebno za njega kreiran 1899. godine u hotelu Auditorium, između ostalog sadržavao je i šparoge.

Šparoge sadrže obilje kalija, kalcija, magnezija, fosfora, željeza, vitamina A, kompleksa B vitamina, vitamina C itd. One u svom sastavu imaju i asparagin, sastojak koji blagotvorno djeluje na rad srca i bubrega, a također je odličan diuretik.

Stoga su šparoge dobre za uklanjanje celulita. One se posebno preporučuju trudnicama jer sadrže obilje folne kiseline. Šparoge su, također, blagotvorno sredstvo protiv zatvora, a preporučuju se anemičnim, slabim osobama, dijabetičarima itd.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Šparoge su prirodno bogate folatom, također poznatom kao vitamin B9. Povećani unos folata u prehrani povezan je sa smanjenim rizikom od određenih vrsta raka, uključujući rak gušterače i dojke. Nedostatak folata povezan je s nastankom određenih karcinoma jednjaka.

Šparoga se nazivala 'kraljevsko povrće'

Pošto su šparoge izvor vitamina E, esencijalnog antioksidansa, ako se pripremaju s maslinovim uljem, tijelo apsorbira više ovog vitamina topljivog u mastima. Šparoge je najbolje čuvati u hladnjaku, u ladici za povrće.

Ako je prethodno zamotate u vlažnu krpu, može ostati svježa tri do četiri dana. Šparoge se, također, mogu zamrznuti, a kad ih odmrznete one neće promijeniti okus, no bit će mekše.

Šparoge možete spravljati na razne načine te kao prilog ili samostalno jelo. Prvi zapisani recept za pripremu šparoga pronađen je u najstarijoj sačuvanoj kuharici na svijetu koja datira još iz trećeg stoljeća.

Šparoge su bile toliko popularne da je kralj Luj XIV., koji je bio poznat i kao Kralj Sunca, imao posebne staklenike za njihov uzgoj. Šparoge su tada nazivali i "bijelo i zeleno zlato" te "kraljevsko povrće".

POGLEDAJTE VIDEO: Elon Musk premalo priča o Nikoli Tesli. Većina stranaca pomisli da je Tesla samo automobil'