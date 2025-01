Liječnik rukometaša Valčiću je spasio život: 'Vidio sam da to nije nešto normalno'

Voditelj liječničke službe RK Zagreb Damir Kajba bio je gost podcastu Net.hr-a povodom Svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Nakon pobjede nad Bahreinom, hrvatske rukometaše danas čeka druga utakmica protiv Argentine koju možete gledati uživo samo na RTL-u i platformi Voyo. Emisija Vrijeme je za rukomet kreće u 19:45, a utakmica u 20:30 sati.

Kajba slovi za "čovjeka sa zlatnim rukama", a osim sportaša, spašavao je, a i dan danas svojim brzim reakcijama i znanjem, još uvijek spašava ljudske živote. Otkrio je kako misli da hrvatska rukometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu može "korak po korak doći do onog cilja kojemu se svi nadamo, a to je ona nekakva borba za visoka postolja".

"Mislim da je došlo vrijeme za jednu promjenu garda, jednu hrabru, poletnu, samopouzdanu Hrvatsku, koja na svaku utakmicu gleda kao da je finale, koja daje od sebe 100 posto, a ne razmišlja o protivnicima na način je lakši ili slabiji", istaknuo je.

Kajba je, kaže, davno prije rukometaša radio s nogometašima u NK Inker Zaprešić. Tijekom svoje karijere pokrpao je mnoštvo rukometaša zlatne generacije na putu do uspjeha. Puno je toga napravio za hrvatsku rukometnu reprezentaciju i RK Zagreb. Bilo je tu svega i svačega, od namještanja prstiju, do zahtjevnijih i ozbiljnijih zahvata. Primjerice, Zlatko Horvat je nedavno otkrio da je Josipu Valčiću Kajba spasio život.

"Malo je u tom kontekstu ispalo glorificirano. Igrali smo završnicu Kupa u Poreču. Valčić je dobio udarac u bedreni mišić, a takvih udarca se dogodi po desetak na utakmici. Malo je izašao vani, malo smo to pošpricali, ohladili, pružili prvu pomoć, nastavio je on, čak i igrati. Kad smo osvojili Kup, krenuli smo autobusom natrag i rekao mi je da se ne osjeća baš najbolje. Imali smo uređaj za hlađenje u autobusu i nakon hlađenja vidio sam da nešto zaista s mišićem nije u redu. Inače situacija kad se razvije hematom je karakteristična, međutim ovo je bilo nešto drugačije. Imao sam sreću u nečijoj nesreći da upoznam što je to sindrom odjeljka (Compartment sindrom) i vidio sam da mišić postaje neobično tvrd", ispričao je Kajba.

'Pretpostavio sam da je unutarnje krvarenje'

Odmah je kontaktirao liječnike u Zagrebu, no oni su ga uvjeravali da će Valčić biti dobro te da stavi leda na ozljedu i ujutro dođe na pregled.

"Međutim, inzistirao sam da ga vozimo u bolnicu. Još su dečki htjeli stati negdje na benzinskoj, ja sam im rekao 'nažalost, ne jer moramo žuriti', vozili smo se u Draškovićevu. Vidio sam da to nije nešto normalno, jer mišić bio tvrd kao beton i pretpostavio sam da je nekakvo unutarnje krvarenje u pitanju", otkrio je liječnik te je objasnio što je Compartment sindrom.

"Kad dođe do takvog krvarenja, pukla je krvna žila i napunila cijeli prostor, pritisak je prevelik i tu dođe do odumiranja tkiva i živaca i svega. Znači, odmah bi bila u pitanju i sama noga, a nakon toga je ugrožen i život. Imao sam tu sreću da sam takvo stanje prije upoznao, pa sam odmah znao o čemu se radi. Na kraju, sve se dobro završilo, ali za Valčića baš i ne. Imao je stvarno jednu zahtjevnu situaciju i zahtjevan oporavak. Još dan danas na nozi nosi jedan veliki podsjetnik, kako ja velim 'ciferšlus'. On i danas hoda istom brzinom kao i kad je bio igrač i ja sam zbog toga najsretniji".

Kajba je otkrio da mu je to bila najteža situacija u profesionalnom životu. No, nedavno je u privatnom životu imao vrlo složenu situaciju kada je jednom muškarcu spasio život te je izdao važno upozorenje.

'Nije disao i gubio je puls'

"Igrali smo, mislim, prvo kolo Lige s Osijekom u Kutiji šibica i u jednom trenutku, redar je uletio na teren, utakmica je bila prekinuta, zvao je doktora, da je netko pao u maloj dvorani, gdje se inače igraju rekreativne utakmice. Redar je rekao da čovjeku da nije dobro. Rekli su mi da odem pogledati što se događa. Čovjek je pao i udario glavom i bio je bez svijesti, nije disao, doktor mu je radio oživljavanje. Čovjek je gubio puls i sreća u nesreći, ne znam je li to bila nekakva sudbina, ali ja sam imao prijenosni defibrilator u svom automobilu", ispričao je liječnik.

"Nažalost, u Kutiji šibica ga nema i to je ono što sam cijelo vrijeme inzistirao da svaka dvorana u Hrvatskoj mora imati defibrilator, jer to spašava ljudske živote. Međutim, to baš nema nekakvog odjeka. Ako dođete u većinu dvorana u Hrvatskoj, toga nema", upozorio je.

Kajba i doktor su reanimirali čovjeka oko 40 minuta i tek su na trećem šoku uspjeli.

"Taman je došla hitna, kroz nekakvih 30-ak minuta od poziva, otprilike. Trebalo im je dugo da se probiju kroz gužvu i čovjek je završio na neurokirurgiji u Vinogradskoj. Kako sam čuo, preživo je, to je nekakva satisfakcija, što meni jako puno znači. Nema većeg zadovoljstva nego kad nekom spasite život, onda je čovjek ispunjen. Imao sam još situacija u Domovinskom ratu, ali uglavnom, ovo su dvije posebne da su se u zadnje vrijeme dogodile", rekao je.

Kajba je istaknuo da je hrvatska zlatna rukometna generacija imala odlične fizioterapeute i liječničke službe.

"Uvijek smo mi imali jako dobar zdravstveni tim od samih liječnika i fizioterapeuta. Možda sam ja tu najistaknutiji jer sam pred kamerama na utakmicama, ali uvijek sam imao pomoć izvanrednih dečki, Šimića, Krušelja, Šimunovića. Imao sam stvarno krasne dečke koji su radili jako veliki posao", pojasnio je.

Čitav podcast s Damirom Kajbom od sat vremena pogledajte u priloženom videu gore.

