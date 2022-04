Bivši vatrogasac Charles Jackson (69) ostao je vezan za kolica zbog Guillain-Barreovog sindroma nakon što je posjetio Cipar.

Tijekom romantičnog odmora sa suprugom Julie (68) u prosincu 2018, 69-godišnjak je patio od proljeva i umora. Sve je pripisao jednodnevnoj virozi. No nakon što se par vratio u Veliku Britaniju simptomi nisu popuštali i Charles je otišao liječniku. Rekli su mu boluje od kampilobaktera i E.coli, koji mogu uzrokovati bolove u želucu i povraćanje.

Paraliza bi mogla postati trajna

Ubrzo nakon toga, počeo je gubiti osjet u nogama i primljen je u bolnicu James Cook u Middlesbroughu, gdje mu je dijagnosticiran Guillain-Barreov sindrom, zbog kojeg živci u rukama i nogama prestaju raditi, a često ga izazivaju virusne infekcije poput trovanja hranom. Sada tuži touroperatora RSD Travel Ltd, jer postoji mogućnost da bi njegova paraliza mogla postati trajna.

Rekao je: "Nakon što sam kolabirao, bio je šok saznati da imam Campylobacter i E.coli, ali to je bio samo vrh ledenog brijega. Počeo sam osjećati bockanje u stopalima i nogama što me je zabrinulo, a kada sam potpuno počeo gubiti osjet znao sam da nešto nije u redu. Došlo je do točke da svoje noge više ne osjećam kao dio mene.

"To što su mi rekli da imam Guillain-Barreov sindrom bio je veliki udarac jer je to nešto za što nikad prije nisam čuo." I dalje mu je teško hodati, čak i na kratku udaljenost, bez pomoći i sada se mnogo više oslanja na svoj skuter. Teško mu je i otići u teretanu i posjećivati obitelj.

Kako nastaje Guillain-Barréov sindrom?

Clare Pearson, međunarodna stručnjakinja za ozbiljne ozljede u Irwinu Mitchellu koja predstavlja par, rekla je da bi se Charles mogao suočiti s "dugotrajnom paralizom".

Rekla je: "Guillain-Barréov sindrom može se pojaviti nakon bakterijske infekcije i može uzrokovati bilo što, od ukočenosti do slabosti mišića. U vrlo teškim slučajevima kao što je ovaj, može čak uzrokovati dugotrajnu ili trajnu paralizu.“, rekla je.

“Proteklih nekoliko godina bilo je nevjerojatno teško za Charlesa i Julie. Ono što im se dogodilo naglašava koliko želučane i crijevne bolesti mogu biti ozbiljne i zašto se učinci nikada ne smiju umanjivati niti ignorirati“.