Ovaj TikTok trend uzima živote djece: Liječnik otkriva zašto dolazi do toga

Čini se da se novi trendovi na društvenim mrežama pojavljuju svakodnevno, a samo oni najpopularniji opstaju i prolaze test vremena. No, jedan od trendova koji je stekao popularnost izaziva veliku zabrinutost jer je doveo do hospitalizacije djece, a u najgorim slučajevima i do smrtnog ishoda.

Riječ je o "chromingu", trendu koji slama srca obiteljima diljem svijeta jer sve više djece sudjeluje u toj opasnoj praksi. Ovo nije zabavni ples ili viralni zvuk uz koji se mimika, već nešto daleko ozbiljnije – inhaliranje opasnih kemikalija.

Poznato i kao "huffing" ili "sniffing", ovaj trend uključuje udisanje sadržaja iz aerosolnih limenki, boja ili sredstava za čišćenje, da bi se postigao osjećaj "euforije".

Smrtni slučajevi zbog tog trenda

Ovaj smrtonosni trend odnio je život Tommie-Lee Billingtona iz Lancastera u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji je preminuo sa samo 11 godina. Također, 13-godišnja Australijanka Esra Haynes umrla je nakon srčanog zastoja neposredno nakon udisanja opasnih kemikalija.

Prije samo nekoliko dana, 12-godišnji Cesar Watson-King iz Doncastera jedva je izbjegao smrt nakon sudjelovanja u tom trendu.

Unatoč očiglednim opasnostima, LADbible je razgovarao s jednim liječnikom kako bi saznao što točno "chroming" radi vašem tijelu i zašto je toliko štetan za vaše zdravlje.

Michael McKinney, američki liječnik specijaliziran za zloupotrebu supstanci i javno zdravstvo, otkrio je kakve opasnosti uzrokuje "chroming".

"Kada se udišu, ove kemikalije mogu uzrokovati trenutna i dugoročna oštećenja", rekao je Dr. McKinney.

S tim na umu, istaknuo je pet ozbiljnih rizika za zdravlje od "chrominga".

Oštećenje mozga

"Ne završavaju svi sudionici ovog trenda u bolnici ili tragično preminu. No, to ne znači da nisu ozlijeđeni", naglašava dr. McKinney.

Jedna od najvećih briga je da kemikalije koje se udišu mogu imati strašan utjecaj na mozak i budući razvoj, s obzirom na to da su mnogi koji sudjeluju u ovom trendu vrlo mladi, u predpubertetu ili tijekom puberteta.

"Te toksične kemikalije mogu prodrijeti kroz krvno-moždanu barijeru i na taj način oštetiti mozak, što može dovesti do problema s učenjem kod pogođene djece", dodao je.

Srčani zastoj

Nažalost, "chroming" može uzrokovati srčani zastoj. To je situacija kada osoba iznenada kolabira jer joj srce prestane pumpati krv kroz tijelo.

"Korištenje inhalanata može dovesti do naglog zastoja srca, poznatog kao sindrom iznenadne smrti uslijed udisanja, a to se može dogoditi čak i prilikom prve upotrebe proizvoda", rekao je Dr. Mckinney.

Pravila oživljavanja osobe koja je doživjela srčani zastoj: 1. Provjerite je li osoba pri svijesti: Primite osobu za ramena, lagano protresite i glasno pitajte: "Jeste li dobro?" Ako osoba odgovori, pitajte je što se dogodilo i treba li pomoć. Ako ne odgovara, osoba je bez svijesti i treba joj provjeriti disanje.

Problemi s disanjem

Postoji mogućnost da će udisanje ovih kemikalija, koje nisu namijenjene inhaliranju, dovesti do trajnog oštećenja tijela i otežati disanje.

"Te supstance mogu uzrokovati trajno oštećenje plućnog tkiva, respiratorni zastoj, gušenje ili daljnje bolesti poput kroničnog bronhitisa", rekao je Dr. McKinney.

Oštećenje jetre i bubrega

Kemikalije koje se udišu tijekom "chrominga" su toksične za vaše tijelo. To znači da se vaše tijelo mora dodatno truditi kako bi uklonilo te štetne kemikalije iz sustava, pri čemu su jetra i bubrezi pod velikim opterećenjem.

"Dugotrajna upotreba ovih supstanci može dovesti do oštećenja važnih organa, uključujući jetru i bubrege, zbog toksičnih tvari koje ti organi moraju filtrirati iz tijela", tvrdi Dr. McKinney.

Ovisnost i problemi u ponašanju

Dr. McKinney napominje da mladi koji krenu putem "chrominga" mogu razviti ovisnost o euforiji koju im ovaj ekstremni čin pruža. Kao rezultat toga, postoji strah da bi mogli tražiti slične ili još gore načine kako bi došli do drugih euforičnih stanja, čime se dovode u još veću opasnost.

"Neki korisnici razviju psihološku ovisnost o supstanci kako bi postigli euforiju, zbog čega je koriste iznova i iznova, izlažući se riziku od predoziranja, ozljeđivanja ili razvoja ozbiljnih psihičkih poremećaja", rekao je.

"Mnogo se pažnje treba posvetiti podizanju svijesti među mladima o štetnim učincima 'chrominga'. Ovo je posebno važno u slučaju društvenih mreža, gdje se razne skupine ljudi pridružuju tom trendu, što ukazuje na potrebu da roditelji, učitelji i platforme društvenih mreža budu oprezniji dok štite ranjive osobe", zaključio je.

