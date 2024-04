Iako mnogi ljudi imaju određenih problema sa zdravljem zbog previše stajanja ili kretnji, još veće poteškoće nastaju zbog neaktivnosti. Međutim, kada dođe do određenih problema, pravo rješenje za to su tretmani fizikalne terapije, koje su lijek za bolesti koje nastaju zbog nedovoljno kretnje. Ovo su četiri bolesti koje vam se mogu pojaviti, ako se nedovoljno krećete.

1. Spondiloza

Spondiloza je takozvano "trošenje" kičmenog stupa, koje nastaje zbog učestalog sjedenja u neprirodnom položaju. Rad za računalom čest je uzrok trošenja pršljenova kralježnice. Zbog nepravilnog položaja kralježnice nastaje bolest novog doba.

Bolovi nastaju u vratu, ramenu i ruci, a često dolazi i do problema trnjenja ruku. Osim ove takozvane cervikalne spondiloze, postoji i lumbalna spondiloza, koja nastaje zbog naprezanja i oštećenja pršljenova donjeg dijela kralježnice. Bolovi ponekad mogu biti dosadni i nepodnošljivi, a rješenje za to su masaže, fizikalne terapije i akupunkture.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

2. Smrznuto rame

Ukočeno ili smrznuto rame nastaje kao posljedica neaktivnosti, no njegovi uzroci se ne mogu objasniti. Neposredna posljedica neaktivnosti mogu biti i dijabetes te poremećaji rada žlijezda.

Glavni simptom ove bolesti je bol u ramenu koja se javlja i u stanju mirovanja i u stanju pomicanja ramena. Međutim, treba uzeti u obzir da neaktivnost ne mora biti glavni uzrok ovog problema, ali vas treba navesti na to da se ipak trebate više aktivirati, makar biciklom, bazenom ili trčanjem. U tom slučaju, rizik od bolesti dosta se smanjuje.

3. Teniski lakat

Stručnjaci ovo stanje nazivaju još i Leterlani epikodilitis. No, teniski lakat je kolokvijalni naziv za oštećenje koje nastaje zbog nezgodnog i stalnog opterećenja mišića.

Mnogi ljudi naziv povezuju s tenisom, no on nema nikakve veze s tim. Bolest može nastati kao posljedica tipkanja na tipkovnici te stalnog pritiska na lakat. Rješenje za to stanje su fizikalne terapije. Ako dolazi do povremenog trnjenja, bolest se može identificirati kao spondiloza.

4. Bol u križima

Zbog stalnog sjedenja, gotovo uvijek dolazi do bola u križima. Stalno sjedenje može napraviti velik pritisak na lumbalni dio kralježnice, zbog čega se kao glavna posljedica javlja bol u križima. Masaža je definitivni lijek za ovakvo stanje.

No, liječnici savjetuju redovite preglede, kako ne biste ušli u nerješive zdravstvene probleme, poput diskusa hernije u lumbalnom ili vratnom dijelu kralježnice.

