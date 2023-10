Bilo bi idealno kada bi zubi mogli biti i ostati bijeli cijeli život. Ali u stvarnosti postoji niz stvari koje mogu uzrokovati promjenu boje zuba, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Kobasice i čips s tartufima, a gulaš u teranu: Kad Istrom zavlada jesen sve miriše na posebne delicije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prepoznavanje uzroka diskoloracije može vam pomoći da poboljšate vaš osmijeh. Ali također može dati naznaku vašeg zdravlja.

Glavni ortodont u Impressu, dr. Khaled Kasem, otkrio je razliku između boja zuba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žuta

Zubi prirodno postaju žuti s godinama, jer se bijela caklina na površini zuba s vremenom istroši te otkriva žutu jezgru ispod. Ali to je i rezultat onoga što jedemo i naše pažnje posvećenoj oralnoj njezi.

"Žuta je najčešća boja zubi. Žute mrlje često znače da konzumirate velike količine hrane i pića tamne boje, kao što su kava, čaj, soja umak i curry. To, također, može biti pokazatelj da ne posvećujete dovoljno pažnje na njegu oralnog zdravlja. Morate čistiti zube koncem, četkati ih i ići na redovite stomatološke preglede", rekao je dr. Khaled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zubi se trebaju prati dva puta dnevno po dvije minute.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubičasta

Ako su vam zubi ljubičasti, to je obično samo zato što ste pili crno vino.

"Ne samo da ljubičaste mrlje na zubima mogu ukazivati ​​na konzumaciju crnog vina, već mogu značiti i da jedete previše tamno obojenog voća, poput nara ili bobičastog voća. Međutim, važno je ne ignorirati ljubičaste mrlje, jer to može biti znak unutarnjeg krvarenja uzrokovanog traumom zuba. Ako niste sigurni kako su mrlje nastale, najbolje je da odete do svog stomatologa", rekao je dr. Khaled.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Zubi mogu postati ljubičasti zbog nekih napitaka.

"Ozljede zuba" mogu nastati zbog ​​padova, sudara ili sportskih ozljeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Siva

Kad zubi posive, to može biti zato što je prekinut dotok krvi u zub. To se može događati tijekom dugog vremenskog razdoblja.

"Ako su vam se pojavile sive mrlje na zubima, morate posjetiti svog stomatologa zbog temeljitog pregleda. To je zato što sive mrlje često mogu biti pokazatelj oštećenja živaca uzrokovanog traumom zuba", opomenuo je dr. Khaled.

Materijali koji se koriste za popunjavanje karijesa također mogu posivjeti, a starenje također može posivjeti zube.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crna

Svaki znak crnila na zubima treba istražiti jer ukazuje na "visoku razinu karijesa", rekao je dr. Khaled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Osim crnih zubi, drugi znakovi karijesa uključuju zubobolju, osjetljivost i infekciju desni.

"Ova promjena boje, nažalost, znači da su vaši zubi u poodmakloj fazi propadanja. Ako ovo zanemarite, to bi moglo dovesti do ozbiljnijih problema sa zubima, što bi u konačnici moglo dovesti do gubitka zuba", istaknuo je.

Drugi znakovi karijesa uključuju zubobolju, osjetljivost i infekciju desni. Kada se karijes rano uoči, ako redovito idete kod stomatologa, zub se može spasiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali ako je karijes ozbiljan, možda ćete trebati liječenje korijenskog kanala ili izvaditi zub.

Kako izbjeći promjenu boje zubi?

Dobra oralna njega može smanjiti vjerojatnost pojave mrlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Khaled je rekao da biste također mogli ograničiti konzumaciju hrane i pića koji ostavljaju mrlje na zubima. Također, prestanite pušiti, jer to ubrzava pojavu mrlja te je uzrok nekoliko drugih zdravstvenih stanja poput raka usta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Ako stvarno želite imati savršen osmijeh, dr. Khaled savjetuje: "Izbjeljivanje zubi je konačan tretman za obojene zube jer im vraća njihov prirodan izgled. Iako postoji nekoliko tehnika izbjeljivanja zubi, nisu sve sigurne ili pouzdane. Profesionalno izbjeljivanje zubi najbolji je način uklanjanja mrlja, točkica i sl.".