Bodybuilder tvrdi da je udvostručio očekivani životni vijek ovom ludom metodom

Tipičan dan oženjenog oca jednog djeteta snimljen je u japanskoj Yomiuri TV emisiji "Will You Go With Me?" Reality program prikazao je Horijev život tijekom tri dana snimanja. U jednom danu Hori je spavao 26 minuta, probudio se prirodno i bio je pun energije, navodi SCMP. Pojeo je doručak i krenuo na posao, a odradio je i trening.