"Uvijek sam bila ljubiteljica kasnonoćnog vježbanja. Čini mi se da mi to obnovi energiju nakon večere, a to je i moj način opuštanja. Nikad ne propustite trening ponedjeljkom jer se čini da on određuje tempo za tjedan. I volim započeti tjedan s velikim mišićnim skupinama kao što su leđa i noge", napisala je Lesley.