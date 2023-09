U posljednjem desetljeću pojava alergija na ambroziju u kontinuiranom je porastu. U Gradu Zagrebu trenutačno je 250 tisuća alergičara koji u ovo doba godine posebno pate jer upravo je sada vrhunac cvatnje ambrozije.

U Zagrebu se ambrozija pojavljuje na oko 320 hektara. Zbog klimatskih promjena i disperzije sjemena, procjenjuju stručnjaci, povećat će se koncentracija peluda ambrozije čak četiri puta do 2050. Sestre Jaramaz, doktorice biotehničkih znanosti, svoj su profesionalni put posvetile proučavanju te biljke.

"Ambrozija je biljka koja voli toplije podneblje, ne voli sjenu. I baš kod ovih klimatskih promjena, gdje nemamo čisto ljeto, proljeće, jesen i zimu, nego stalno dolazi do nekih izmjena kiše, suše, izuzetno je pogodno za njezin razvoj i bujnost. Posebno kod zagađenih dijelova, gdje ima smoga, ispušnih plinova i industrije. To je dokazano, tako da je to sada stvarno velik problem kod nas", govori za HRT dr. sc. Miroslava Jaramaz, specijalistica zaštite prirode i okoliša.

Medonosna, lijepa biljka štiti i protiv buke

Do sada se korov ambrozije uništavao čupanjem, košnjom i prskanjem herbicidima. Sestre Jaramaz otkrile su jeftinije i učinkovitije rješenje za taj sve veći problem. Predlažu biološku mjeru suzbijanja s pomoću biljke facelije.

"Sada radimo projekt facelijom protiv ambrozije zato što ona, osim što je medonosna biljka, nije korov, nije agresivna. Suzbija ambroziju, sprječava eroziju, dobra je u ishrani stoke, povećava bioraznolikost jer je atraktivna za kukce, ima hranjiv med. Lijepo izgleda, ljubičastog je izgleda i mirisna pa je dobro da je sijemo uz prometnice da uljepša sliku grada. I dobra je zaštita od buke. Mi smo istraživanjima došle do toga da bi bilo dobro pokrenuti projekt na području grada Zagreba", dodaje Miroslava Jaramaz.

Počinju iduće godine

Dobra vijest koju su nam ove sestre znanstvenice otkrile jest da će sadnja facelije u Zagrebu započeti sljedeće godine, a projekt sadnje trajat će iduće tri godine.

"S obzirom na to da je grad Zagreb prvi u Europi po koncentraciji peluda u zraku, tako je i projekt idealan za provedbu na području grada Zagreba. Izabrane su lokacije, to je južni dio grada, odnosno Novi Zagreb. S obzirom na to da se radi o projektu koji je pozitivan i popularan, on će donijeti dobrobit gradu, a s druge strane, on je izuzetno lak za provedbu i jeftin. Uglavnom, glavni cilj je da što više ambrozije suzbijemo, a time ćemo smanjiti i broj alergičara. To je dobrobit za naše sugrađane", kaže dr. sc. Dragana Jaramaz.