Alkohol i sunčanje nikako ne idu zajedno: Liječnica upozorila na bapske priče

Dermatologinja dr. Andrea Suarez otkrila je nekoliko stvari koje bi trebali izbjegavati tijekom brige o koži za vrijeme ljeta. Liječnica koja se na TikToku predstavlja kao Dr. Dray, često u objavama dijeli savjete o tome kako bi trebali postupati prema koži i trikove koji to olakšavaju.

"Jedna stvar koju nećemo raditi ovog ljeta je uništavanje kože", započela je liječnica u videu koji je ubrzo na TikToku postao viralan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evo nekih čestih pogrešaka o kojima ljudi ne razmišljaju pretjerano, a uvelike štete zdravlju kože.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konzumacija alkohola

Andrea je objasnila da prekomjerno izlaganje suncu bez zaštite uzrokuje prerano starenje kože, a to dovodi do bora i tamnih mrlja te priprema teren za razne vrste raka kože. Veliki je problem ako se sunčamo i konzumiramo alkohol jer tada ne prosuđujemo najbolje nalazimo li se u opasnosti, pa može doći do opeklina.

"Konzumacija alkohola crpi antioksidanse u koži, čineći kožu manje otpornom na štetne učinke ultraljubičastog zračenja sunca. Također, ljudi u alkoholiziranom stanju ne prosuđuju najbolje opasnost i veća je vjerojatnost da će dobiti opekline jer nisu svjesni da se prže na suncu."

Ipak, u slučaju da ipak planirate piti alkohol tijekom sunčanja, Suarez savjetuje nošenje šešira i kreme za sunčanje.

Krema za sunčanje sa slabim faktorom

Pobrinite se da krema za sunčanje ima dobru zaštitu, a nasmijala ju je krema za sunčanje koju je vidjela na policama dućana. Naime, riječ je o faktoru šest za kojeg tvrdi da nema nikakav učinak kada je riječ o zaštiti od sunca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

The American Academy of Dermatology savjetuje nanošenje kreme za sunčanje svaka dva sata ili neposredno nakon znojenja, boravka u vodi ili brisanja ručnikom.

Ne skidajte oljuštenu kožu

"Vaša je koža vrlo osjetljiva kada imate opekline od sunca zato ju nemojte guliti. To povećava rizik od infekcija, ožiljaka i hiperpigmentacije. Uz to, ako dobijete opekline, klonite se sunca", rekla je dermatologinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Yale Medicine preporučuje ublažavanje bolova od opeklina brzim, hladnim tuširanjem ili kupkom, korištenjem lagane hidratantne kreme koja sadrži aloe veru ili soju, ali i konzumacijom velike količine vode.

Ne spaljujte krpelje

Sezona krpelja je u tijeku, a liječnica kaže da ćete oštetiti kožu ako slijedite bapske priče da se krpelji uklanjaju spaljivanjem.

"Umjesto toga, uzmite pincetu i uhvatite krpelja što bliže površini kože. Nježno povucite prema gore, a zatim položite krpelja u malo alkohola."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Je li baš deset tisuća koraka na dan potrebno za bolje zdravlje? Stručnjaci kažu: Može i manje