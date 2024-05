Kako vrijeme postaje toplije i dani se produžuju, mnogi odlaze na more, do rijeka ili jezera, gdje najčešće posežu za pićem. Bilo da se radi o pivu, čašici toplog viskija ili margariti, malo toga zvuči tako primamljivo kao opuštanje pod suncem s pićem u ruci. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ljetna zabava predstavlja ozbiljne rizike.

Neki od načina da ostanete sigurni ovog ljeta dok pijuckate najdraže piće - uključuju izbjegavanje plivanja ili vožnje čamcem, trebate voditi računa o pravilnoj hidrataciji i pratiti svoju konzumaciju pića.

Izbjegavajte vodu ako kvasite zviždaljku alkoholom

Budući da Centri za kontrolu i prevenciju bolesti izvješćuju o porastu slučajnih utapanja u SAD-u, nužno je biti posebno oprezan kada pijete alkohol u blizini izvora vode, osobito ako planirate voziti čamac ili plivati.

Liječnica Shoshana Ungerleider je rekla: "Alkohol smanjuje sposobnost prosuđivanja, koordinaciju i vrijeme reakcije. Rizici od utapanja značajno se povećavaju s konzumacijom alkohola jer je smanjena sposobnost osobe u procijeni snage plivanja, dubine i strujanja vode." Ungerleider preporučuje onima koji traže sunce da izbjegavaju kupanje nakon ispijanja alkohola. Također treba biti posebno oprezan kada pijete na brodu jer postoji veća vjerojatnost da će se pijani putnici ozlijediti ili utopiti.

Nacionalni institut za zlouporabu alkohola i alkoholizam izvješćuje da 60 posto smrtnih slučajeva u vožnji brodom može biti uzrokovano alkoholom. Stručnjaci kažu da se nikada ne smijete voziti u čamcu s nekim tko je pod utjecajem alkohola. Vozač broda s koncentracijom alkohola u krvi iznad 0,10 posto ima 10 puta veću vjerojatnost da će umrijeti u nesreći nego trijezni kapetan.

Foto: Shutterstock

Hidratizirajte se i grickajte nešto

Alkohol je diuretik, koji uzrokuje da naše tijelo brže izbacuje tekućinu, što dovodi do dehidracije. Kada kombiniramo ova diuretička svojstva s intenzivnim sunčevim zrakama, to je dvostruka prijetnja koja nas lako može odvesti do toplinske iscrpljenosti ili toplinskog udara. Simptomi ovih stanja uključuju vrtoglavicu, nesvjesticu i glavobolju.

Anesteziolog David Deyhimy otkrio je nekoliko načina za borbu protiv dehidracije i sunčanice. Preporučuje hidrataciju bezalkoholnim pićima prije konzumiranja alkohola, obilan obrok prije pijenja i nanošenje kreme za sunčanje prije nego što izađete van. Nakon što popijete prvi gutljaj, držite se hlada, razrijedite svoja alkoholna pića sokom ili vodom i grickajte tijekom dana kako biste usporili apsorpciju alkohola u tijelu.

Foto: Shutterstock

Obratite pozornost na napojnice

CDC savjetuje muškarcima da ograniče alkoholna pića na dva dnevno, dok žene ne bi trebale piti više od jednog. Prekomjerno opijanje definirano je kao konzumiranje pet ili više standardnih pića (za muškarce) ili četiri ili više (za žene) unutar dva sata.

Održavanje granica može biti teško kontrolirati u bilo kojem trenutku, ali posebno tijekom konzumirala alkohola ljeti zbog točenja pića iz vrča i zamjene toplih, polupraznih piva s hladnim. To može otežati praćenje konzumacije.

Ako ste svjesni koliko napojnica dajete, to vas može spasiti od mamurluka i dugoročnih zdravstvenih rizika, piše New York Post.

Foto: Shutterstock

