Adele Johnston, bila je u svojim 30-ima kada je počela primjećivati ​​simptome perimenopauze. U to je vrijeme bila prvakinja bodybuildinga, pa je svoje simptome pripisala bavljenju ekstremnim sportom.

Svoje je simptome pripisala mnogim stvarima, kao što to čine mnoge druge žene. Međutim, shvatila je da su simptomi uzrokovani njezinom karijerom u investicijskom bankarstvu koja je izuzetno zahtjevna, a uz to je majka blizanki, prenosi Hello!.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sumnjala na srčani udar

"Sjećam se da sam 2018. godine sjedila na poslu i osjetila jako lupanje srca. Osjećaj je bio toliko intenzivan da sam mislila da imam srčani udar. Poslala sam poruku svom treneru kojem sam objasnila što mi se dogodilo. Dobila sam odgovor da taj dan izbjegavam kofein ili stimulanse. To je, gledajući unatrag, mogao biti rani znak početka perimenopauze", prisjetila se Adele.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Trebalo mi je četiri godine da postanem svjesna kako je riječ o perimenopauzi i dvije godine da se medicinski stručnjaci konačno slože sa mnom. Zato je važno da ovoga bude svjesna svaka mlada žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvotno sam otišla svom liječniku opće prakse zbog nekoliko glavnih simptoma koje sam osjećala, uključujući neobjašnjivo krvarenje i bol. Nakon više pregleda, pretraga krvi, slikanja, pa čak i biopsija, rečeno mi je da sam zdrava i dobro. Ali nisam se osjećala zdravo, a pritom ni dobro te sam privatno otišla potražiti drugo mišljenje", rekla je ova majka blizanki.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Tijekom tog procesa, uklonila je svoju kontracepcijsku spiralu radi daljnjih kontrola i nakon što je zamijenjena, tjedan dana kasnije, primijetila je promjenu unutar prva 24 sata. Nakon što je potvrđeno da prolazi kroz perimenopauzu, svojoj se liječnici rasplakala preko telefona jer joj je liječnica priznala da ona tada nije znala dovoljno o perimenopauzi da bi je dalje podržavala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Doživjeti perimenopauzu u tako mladoj dobi je ​​izazovno razdoblje. Adele tvrdi kako se tome ni u snu nije nadala te je mislila da je to nešto što ne mora očekivati još dugi niz godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Morala je napustiti posao

Tvrtka za koju je radila, nije ju mogla podržati u njezinim potrebama dok je prolazila kroz ovo stanje. Tražila je šest tjedana skraćenog radnog vremena dok se ne prilagodi, a njezin je zahtjev odbijen. Na kraju je morala napustiti svoje radno mjesto.

"Naporno sam radila da bih došla do pozicije u svojoj karijeri na kojoj sam bila, voljela sam industriju u kojoj sam radila, ali davanje otkaza bila je jedna od najlakših stvari koje sam učinila u životu. Opcija mi je bila dati ostavku i podržati svoje zdravlje ili ostati na štetu svog zdravlja. Izabrala sam svoje zdravlje", priznala je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Bila sam izuzetno blagoslovljena što me moj suprug Sean podržavao i složio se u pogledu moje ostavke", zahvalno je rekla ova hrabra žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Depresija, seks i životinje: PR struka otišla je predaleko