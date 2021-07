Jeste li se ikad zapitali zašto vam se prsti na rukama i nogama smežuraju nakon duge kupke ili plivanja u moru? Odgovor je puno zanimljiviji nego što biste očekivali.

Znanstvenici su desetljećima vjerovali da se ta reakcija događa zato što vanjski sloj kože upije vodu i nabubri, no ispostavilo se da to nije točno, piše BrightSide. Naime, vanjski sloj kože čvrsto je pričvršćen za sloj ispod njega i ne može se samo tako širiti. Vjerovalo se kako se vanjski sloj širi boranjem.

No, 1935. grupa znanstvenika koja je provodila laboratorijska ispitivanja utvrdila je da se prsti na rukama i nogama neće smežurati pod vodom ako je određeni živac oštećen. Došli su do zaključka kako je smežurana koža reakcija vegetativnog živčanog sustava koji regulira brojne fiziološke procese.

Znanstvenici su u jednom istraživanju zamolili ispitanike sa smežuranim prstima od vode i sa suhim rukama da hvataju mokre i suhe predmete. Dobrovoljci s naboranim prstima bili su brži u skupljanju mokrih predmeta za otprilike 12 posto.

Neurolozi sugeriraju kako smežurana koža ima evolucijsku funkciju, odnosno prsti se smežuraju jer tako bolje prianjaju uz mokru površinu. Usporedili su to s gumama na automobilu. Ako su utori dovoljno duboki, guma će bolje prianjati uz površinu, no to nije slučaj s "ćelavim gumama".

Ako prsti imaju dublje utore, voda će proći kroz njih i bolje ćemo se uhvatiti za mokru površinu.