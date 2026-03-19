Začin nacije: Šprajc u kuhinji slavnog influencera razotkrio tajni začin, nećete vjerovati koliko je jednostavan!
Gdje ima volje ima i začina...
Treća epizoda kulinarskog showa 'Začin nacije powered by Vegeta' donosi zabavne trenutke u kuhinji između dva mahera svoje vrste; food influencera Hungry Mileta i TV legende Zorana Šprajca.
Ova epizoda, vjerujte nam, već u startu razbija predrasudu o jednom od najpodcjenjenijih sastojaka u kuhinji: grašku. To nije samo prilog ili “nešto zeleno sa strane”. Ovdje je baza. Temelj. Comfort u zdjeli.
Mile ne filozofira previše već na jedan svima razumljiv način daje čaroliju svakodnevnim jelima pa tako i ovom koje je pripremio u trećoj epizodi.
U jednoj tavi nastaje cijela priča
Luk, češnjak, malo maslaca i svježa piletina. Temeljac koji sve poveže. Limunova korica za svježinu. Grašak ulazi na kraju i čini da sve postaje predivno kremasto, zeleno i zaokruženo.
A onda dolazi onaj jedan potez koji definira ton: kraljica pikantnih začina, Sweet Chili Vegeta. Ne da promijeni identitet jela, nego da ga precizira. Slatko-ljuti “swicy” moment koji piletini da dubinu, grašku podigne prirodnu slatkoću i cijeloj zdjeli da modernu, urbanu notu. Nema filozofije. Samo jasnoća okusa.
Naravno, i ovog puta u kuhinju bez najave ulazi Zoran Šprajc...
Pogled na tavu kao da procjenjuje političku situaciju.
Kuša. Zastane. Onaj pogled prema kameri.
“Nije loše… A je li ima Vegete unutra?”
Mile mirno odgovara:
“To je zbog Sweet Chili Vegete”, otkriva Mile Zoranu.
Brzo, ukusno, drugačije
To je taj trenutak koji serijal čini prepoznatljivim. Jednostavno pitanje koje razotkrije sve slojeve.
Treća epizoda potvrđuje pravilo: kuhanje nije strašno kad znaš što radiš i kad imaš saveznika koji u jednom potezu spoji sve okuse. Jer bez njega, to je samo piletina i grašak, a s njim to je bowl koji znaš da ćeš ponoviti.
PEAS & CHICKEN BOWL (GRAŠAK I PILETINA U ZDJELI)
Sastojci (2 osobe)
- 400 g pilećih prsa
- 1 manji luk
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice maslaca (ili kombinacija maslaca i ulja)
- 300 g graška (svježi ili smrznuti)
- 50–100 ml temeljca ili vode (po potrebi)
- 1 žličica naribane limunove korice
- sok pola limuna
- 1 žlica Sweet Chili Vegete
- svježe mljeveni crni papar
- sol po potrebi
- svježi peršin
- hrskavi topping po želji (prepečeni kruh, sjemenke, orašasti plodovi)
Priprema
Piletinu narežite na kockice. Pecite na zagrijanoj tavi dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite sa strane. U istoj tavi otopite maslac. Dodajte sitno sjeckani luk i kratko pirjajte dok ne omekša. Ubacite češnjak i kratko promiješajte.
Dodajte malo temeljca, svježe mljeveni papar i naribanu limunovu koricu. Vratite piletinu u tavu, dodajte grašak i po potrebi još malo temeljca ili vode. Kuhajte nekoliko minuta dok grašak omekša i sve postane lagano kremasto.
Umiješajte žlicu Sweet Chili Vegete i nekoliko kapi limunova soka. Sve dobro promiješajte i po potrebi dodatno začinite. Poslužite u zdjeli, pospite svježim peršinom i dodajte hrskavi topping za teksturu. Toplo, zeleno i zaokruženo, jelo koje dokazuje da grašak nije strašan!
Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Vegete.