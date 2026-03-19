Začin nacije: Šprajc u kuhinji slavnog influencera razotkrio tajni začin, nećete vjerovati koliko je jednostavan!

Treća epizoda kulinarskog showa 'Začin nacije powered by Vegeta' donosi zabavne trenutke u kuhinji između dva mahera svoje vrste; food influencera Hungry Mileta i TV legende Zorana Šprajca.

Ova epizoda, vjerujte nam, već u startu razbija predrasudu o jednom od najpodcjenjenijih sastojaka u kuhinji: grašku. To nije samo prilog ili “nešto zeleno sa strane”. Ovdje je baza. Temelj. Comfort u zdjeli.

Mile ne filozofira previše već na jedan svima razumljiv način daje čaroliju svakodnevnim jelima pa tako i ovom koje je pripremio u trećoj epizodi.

U jednoj tavi nastaje cijela priča

Luk, češnjak, malo maslaca i svježa piletina. Temeljac koji sve poveže. Limunova korica za svježinu. Grašak ulazi na kraju i čini da sve postaje predivno kremasto, zeleno i zaokruženo.

A onda dolazi onaj jedan potez koji definira ton: kraljica pikantnih začina, Sweet Chili Vegeta. Ne da promijeni identitet jela, nego da ga precizira. Slatko-ljuti “swicy” moment koji piletini da dubinu, grašku podigne prirodnu slatkoću i cijeloj zdjeli da modernu, urbanu notu. Nema filozofije. Samo jasnoća okusa.

Naravno, i ovog puta u kuhinju bez najave ulazi Zoran Šprajc...

Pogled na tavu kao da procjenjuje političku situaciju.

Kuša. Zastane. Onaj pogled prema kameri.

“Nije loše… A je li ima Vegete unutra?”

Mile mirno odgovara:

“To je zbog Sweet Chili Vegete”, otkriva Mile Zoranu.

Brzo, ukusno, drugačije

To je taj trenutak koji serijal čini prepoznatljivim. Jednostavno pitanje koje razotkrije sve slojeve.

Treća epizoda potvrđuje pravilo: kuhanje nije strašno kad znaš što radiš i kad imaš saveznika koji u jednom potezu spoji sve okuse. Jer bez njega, to je samo piletina i grašak, a s njim to je bowl koji znaš da ćeš ponoviti.



PEAS & CHICKEN BOWL (GRAŠAK I PILETINA U ZDJELI)

Sastojci (2 osobe)

400 g pilećih prsa

1 manji luk

2 češnja češnjaka

2 žlice maslaca (ili kombinacija maslaca i ulja)

300 g graška (svježi ili smrznuti)

50–100 ml temeljca ili vode (po potrebi)

1 žličica naribane limunove korice

sok pola limuna

1 žlica Sweet Chili Vegete

svježe mljeveni crni papar

sol po potrebi

svježi peršin

hrskavi topping po želji (prepečeni kruh, sjemenke, orašasti plodovi)

Priprema

Piletinu narežite na kockice. Pecite na zagrijanoj tavi dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite sa strane. U istoj tavi otopite maslac. Dodajte sitno sjeckani luk i kratko pirjajte dok ne omekša. Ubacite češnjak i kratko promiješajte.

Dodajte malo temeljca, svježe mljeveni papar i naribanu limunovu koricu. Vratite piletinu u tavu, dodajte grašak i po potrebi još malo temeljca ili vode. Kuhajte nekoliko minuta dok grašak omekša i sve postane lagano kremasto.

Umiješajte žlicu Sweet Chili Vegete i nekoliko kapi limunova soka. Sve dobro promiješajte i po potrebi dodatno začinite. Poslužite u zdjeli, pospite svježim peršinom i dodajte hrskavi topping za teksturu. Toplo, zeleno i zaokruženo, jelo koje dokazuje da grašak nije strašan!



Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Vegete.