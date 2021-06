Jedna 41-godišnja majka teško se miri s time koliko njen 11-godišnji sin brzo odrasta. Naime, nije joj najbolje sjelo to što dječak već ima djevojku pa se za savjet obratila Deidri Sanders, The Sunovoj kolumnistici za veze i seks.

"Htjela bih da je ponovno mali dječak. Često poželim da mogu vratiti vrijeme", priznala je čitateljica.

Tijekom lockdowna ona i suprug imali su pregršt izazova oko sina. Većinom su se svađali oko vremena koje provodi za računalom, zbog čega je dječak imao nekoliko ljutitih ispada.

"Ima djevojku u školi. Iako sam mu rekla da je možda premlad za vezu, on kaže da ju voli. Je li to normalno u njegovim godinama? Stalno se čuju i piše joj koliko ju voli. To me brine. Jesam li samo zaštitnički nastrojena majka?", upitala je zabrinuta majka.

Prihvaćanje veze

"Gledanje djece kako odrastaju i mijenjaju se izazov je za sve roditelje. Budite ponosni na njega. Pomogli ste mu da postane osoba kakva je danas. Prihvatite njegovu vezu, ali postavite granice i održite razinu komunikacije s njim. Ako prihvatite njegovu djevojku, vjerojatno će se prije otvoriti o onome što mu se događa na drugim životnim poljima", poručila joj je Deidre.