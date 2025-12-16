Sezona je gripe i prehlada: Nutricionist savjetuje kako se oduprijeti virusu

Stiglo je ono doba godine kada virus gripe i prehlade haraju posvuda. Od želučane viroze, preko gripe pa do obične prehlade, zima sa sobom donosi niz neugodnosti koje mnogi žele izbjeći.

Ako se i vi pribojavate bolesti, postoji nekoliko jednostavnih navika koje možete uvesti u svoju svakodnevicu kako biste ojačali imunitet. Uvođenjem malih promjena u životni stil, mogli biste uspješno zaobići sezonu bolesti.

Nutricionist Ed Tooley iz tvrtke The Turmeric Co. podijelio je ključne savjete za očuvanje zdravlja tijekom zime.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prehrana kao prva linija obrane protiv prehlade

Prema Tooleyju, prehrana je prva i najvažnija linija obrane od bolesti. Jedan od njegovih glavnih savjeta jest da "jedete dugu".

To znači da svoje obroke trebate graditi oko povrća jarkih boja poput mrkve, paprike i batata. Bobičasto voće također je izvrstan izbor jer je bogato antioksidansima te vitaminima A, C i E, koji štite vaše imunosne stanice.

Izbjegavajte šećer i prerađenu hranu

Dobra je ideja izbjegavati hranu s visokim udjelom šećera i ultraprerađene namirnice. "To postaje posebno izazovno tijekom hladnijih mjeseci jer su nadolazeće blagdanske poslastice veliko iskušenje, stoga je važno ostati svjestan unosa", napominje Tooley.

"Konzumacija alkohola također je nešto na što treba paziti tijekom blagdana, posebno slatkih pića poput likera, jer alkohol aktivno suzbija funkciju imunosnog sustava upravo onda kada vam je najpotrebniji."

Zdravlje crijeva ključno je za imunitet

Jačanju imuniteta pomoći će i izgradnja zdravog crijevnog mikrobioma unosom dovoljne količine vlakana. Cjelovite žitarice, mahunarke i povrće odličan su izvor, kao i fermentirana hrana poput jogurta i kefira, piše Mirror.

"Kada su vaša crijeva zdrava i uravnotežena, tijelo je puno bolje opremljeno za učinkovit odgovor kada virusi poput prehlade i gripe uđu u sustav. Zamislite svoja crijeva kao poligon za vježbanje iimunosnog sustava", objasnio je.

Ne podcjenjujte važnost sna

Kvalitetan san jednako je ključan za izbjegavanje zimskih bolesti. Ako ste kronično neispavani, obrambeni mehanizmi vašeg tijela postaju znatno podložniji napadima virusa.

"Smatrajte san vremenom kada se vaše tijelo obnavlja, a imunosni sustav puni baterije. Akumuliranje 'duga spavanja' dosljednim nespavanjem stvara deficit koji potkopava sve druge zdrave napore koje ulažete", pojasnio je.

Vitamini C i D za snažan imunitet

Njegova posljednja preporuka za obranu od sezonskih prehlada uključuje osiguravanje unosa pravih nutrijenata.

Vitamin C ojačat će obranu vašeg tijela, a ovog snažnog saveznika pronaći ćete u agrumima i bobičastom voću.

Vitamin D još je jedan esencijalni nutrijent koji pomaže regulirati imunosni odgovor. S obzirom na nedostatak sunčeve svjetlosti tijekom hladnijih mjeseci, ključno je svjesno pojačati njegov unos. Dobar izvor vitamina D su gljive.

Cink nudi još jedan sjajan način za jačanje imuniteta, a možete ga pronaći u mesu, morskim plodovima, mahunarkama i sjemenkama.

Posljednji Tooleyjev savjet je kurkuma. "Kurkuma, točnije njezin aktivni spoj kurkumin, pruža protuupalna i antioksidativna svojstva koja podržavaju funkciju imuniteta i pomažu tijelu da odgovori na infekcije", zaključio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke