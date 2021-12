5. Grickajte bez grižnje savjesti! Grickanje je neizbježno tijekom blagdana, no to trebate raditi pametno. Jedite štapiće od kruha umjesto onih od sira te povrće i humus. Također, orašasti plodovi dobra su alternativa za čips. A ako, pak, volite dipove i umake, umjesto onih na bazi vrhnja ili sira, konzumirajte one od domaće salse ili grčkog jogurta.