U 2019. otkrijte nova uzbudljiva svjetska odredišta s Qatar Airwaysom

Putovanja su jedina stvar koju kupujemo, a čini nas bogatijima. Uspomene koje steknemo kada se maknemo iz naše zone komfora i posjetimo neko novo mjesto, ono su što traje zauvijek. Mnogima će se tako zasigurno, na listi novogodišnjih želja i odluka, pronaći i ona da više putuju i posjete mjesta o kojima već neko vrijeme maštaju.

Pored krajnjeg odredišta, bitna stavka na koju se polaže pažnja prilikom organizacije putovanja, jest i način na koji stići do tamo. Putovanje sa stilom počinje odabirom pravog prijevoznika, kao što je Qatar Airways.

Nacionalni prijevoznik Katara i jedan od najbrže rastućih prijevoznika na svijetu, s više od 160 odredišta na svih 6 kontinenata, posjeduje jednu od najmlađih zrakoplovnih flota na svijetu te je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada za kvalitetu i izvrsnost, a prema Skytrax izboru za 2017. (vodeći globalni sustav ocjenjivanja zrakoplovnih kompanija koji klasificira zrakoplovne tvrtke prema kvaliteti) proglašen je najboljom zrakoplovnom kompanijom na svijetu.

Ovu prestižnu nagradu Qatar Airways je osvojio već 4 puta, dok je 2018. godine osvojio čak 4 Skytrax nagrade: Najbolji poslovni razred na svijetu, Najbolje sjedalo poslovnog razreda, Najbolja zrakoplovna kompanija na Bliskom istoku i Najbolji salon prvog razreda.

Zagreb je postao dio plana razvoja i globalnog širenja Qatar Airwaysa prije više od 6 godina i od tada do danas polako, ali sigurno uvelike dobiva na značaju. Od prvog leta 2012. godine, Qatar Airways je neprestano razvijao liniju Zagreb – Doha i od tadašnjih 3, proširio uslugu na današnjih 14 izravnih letova tjedno, čime je omogućio svima koji putuju iz i prema Zagrebu još bolju povezanost s njegovom neprestano rastućom mrežom.

Uz posvećenost hrvatskom tržištu, Qatar Airways otvorio je brojna nova odredišta u ovoj godini, među kojima se ističu Chiang Mai na Tajlandu i Canberra u Australiji, a samo ovog mjeseca, u svoju mrežu redovnih letova uveo je Mombasu u Keniji i Da Nang u Vijetnamu, dok za 2019. godinu najavljuje letove za Isfahan u Iranu.

Qatar Airways uvijek teži najboljem, stoga je odnedavno uveo novi standard poslovnog razreda, naziva Qsuite. Putnici tako mogu uživati u privatnim apartmanima, koji nude ambijentalnu rasvjetu, potpuno ravne krevete i dovoljno skladišnog prostora te pruža potpuno novi i ekskluzivni standard udobnosti. Unutrašnjost kabine uređena je u zaštitnim bojama, burgundy crvenoj i sivoj, uz dodatak elegantnih i toplih crveno-zlatnih detalja. Sjedala su presvučena najmodernijim i najfinijim tkaninama radi optimalne udobnosti, a multimedijski zaslon uključuje i univerzalni elektronički priključak s funkcijama USB, HDMI i NFC.

Qatar Airways nudi svojim putnicima jedinstvenu mogućnost, a to je pretvaranje jednog putovanja u dva, pomoću programa nazivom +Katar. Njime je omogućeno svim putnicima, koji se nalaze u tranzitu u jednoj od najmodernijih i najboljih zračnih luka na svijetu i domu Qatar Airwaysa – Hamad International, boravak u nekom od mnogih internacionalnih hotela u Dohi, uz mogućnost dobivanja besplatne vize koja vrijedi za putnike iz 80 zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Ovim programom putnici imaju priliku uživati u ljepotama glavnog grada Katara, od kojih se posebno ističu poznati Muzej islamske umjetnosti, žila kucavica grada – živopisna tržnica Souq Waqif, poznata po začinima, parfemima i svili, zatim jedinstveno krstarenje Arapskim zaljevom u tradicionalnim katarskim jedrenjacima te avanturistički izlet u katarsku pustinju i uzbudljiva vožnja po valovitim pustinjskim dinama. Više o programu +Katar možete pročitati OVDJE.

Uz svoj optimalni red letenja, besprijekorno presjedanje kroz jednu od najmodernijih i najboljih zračnih luka na svijetu Hamad International u Dohi te poznatu i nagrađivanu uslugu tijekom leta, Qatar Airways pruža vrhunsko iskustvo putovanja, potvrđujući time vodeću poziciju u industriji, kako globalno, tako i na hrvatskom tržištu. Qatar Airways Vas poziva da provjerite dostupne ponude i u 2019. istražujete svijet zajedno putujući pritom sa stilom.

