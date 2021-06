Kad razmišljamo o izvanzemaljcima, obično stvari stavljamo u našu perspektivu. Kako ćemo ih pronaći ili kontaktirati ih sa Zemlje? No, potraga za životom u svemiru može imati i drugačiju polaznu točku. Što ako nas izvanzemaljci promatraju s drugih planeta? Ako nas i promatraju, otkud bi nas mogli vidjeti? Bilo bi lijepo znati otkud nam "mali zeleni" mogu poslati poruku.

Upravo tim odgovorom bavila se analiza svih zvjezdanih sustava udaljenih oko 325 svjetlosnih godina od Zemlje. Pokazalo se da je čak 1715 zvjezdanih sustava već bilo ili će tek biti u pravom položaju za promatranje našeg planeta, pod pretpostavkom da tamo ima života te, ako ga ima, njegovi stanovnici koriste barem sličnu tehnologiju kojom mi tragamo za egzoplanetima.

Svemirske promatračnice

Astronomkinja Lisa Kaltenegger sa Sveučilišta Cornell u New Yorku i astrofizičarka Jackie Faherty iz Američkog prirodoslovnog muzeja u New Yorku u svom su radu, objavljenom u časopisu Nature, analizirale su podatke o položaju i kretanju obližnjih zvijezda s teleskopa Gaia. Otkrile su da se čak 1402 zvijezde nalaze u pravom položaju za promatranje prolaska Zemlje ispred Sunca. Čak 313 zvijezda je bilo u takvom položaju u prošlosti, a 319 će ih biti u budućnosti.

Zanimljivo, čak 75 zvijezda je dovoljno blizu da bi žitelji planeta oko njih mogli otkriti radio valove koje smo sa Zemlje poslali u zadnjih 100 godina, koliko već šaljemo radijski signal u svemir. Doduše, izvanzemaljci ne bi mogli slušati našu glazbu ili gledati TV emisije, ali bi otkriti radio valove koje emitiraju moćni radari, poput onog u zvjezdarnici Arecibo, koja se urušila u prosincu prošle godine, piše National Geographic.

Kako mi tražimo život u svemiru?

Potencijalni izvanzemaljski znanstvenici su mogli, uz dovoljno razvijenu tehnologiju, pratiti i kako ljudi mijenjaju sastav Zemljine atmosfere, što bi im bio pokazatelj visokotehnološkog razvoja.

No, vratimo se na to kako mi tražimo naseljene planete. Najlakši je način promatrati zvijezde i gledati kada će neki planet blokirati dio njene svjetlosti koja dolazi do nas, piše New Scientist. Tako su znanstvenice procijenile da bi u orbiti oko spomenutih 1715 zvijezda moglo biti oko 500 planeta koji se nalaze u nastanjivoj zoni, odnosno području gdje je dovoljno toplo za održavanje tekućeg stanja vode, a time i razvoj života.

Poznati potencijalni domovi aliena

Neki od tih planeta već su nam ranije poznati. Tako bi, hipotetski stanovnici solarnog sustava TRAPPIST-1, u kojem se nalazi sedam planeta veličine Zemlje, mogli od 3663. do 6034. godine promatrati Zemlju. Lisa Kaltenegger tvrdi da njena lista egzoplaneta čini dobre ishodišne točke u potrazi za životom u svemiru.

"Te bi svjetove vrijedilo dodatno proučavati jer znamo da bi nas netko s njih mogao promatrati. Tko bi imao najviše razloga da prema nama pošalje signal? Oni koji nas mogu pronaći", smatra Kaltenegger.

S njome se slaže i astrofizičar Rene Heller s Instituta Max Planck: "Ove novootkrivene zvijezde trebale bi biti glavna meta našeg SETI programa jer bi iz njih mogle doći svjesno poslane međuzvjezdane poruke."