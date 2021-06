Prošlog kolovoza, Pentagon je formirao radnu skupinu zaduženu za neidentificirane leteće pojave sa ciljem da "otkrije, analizira i katalogizira" ovakve pojave, priopćio je Pentagon.

Kongres je, tada još Trumpovoj administraciji dao rok do lipnja ove godine da o tome izvjesti američki parlament te su povjerljiva verzija izvješća dostavljena američkim kongresmenima početkom ovog mjeseca. Do medija su već ranije dopirali spisi o pojedinim slučajevima, no što sve stoji u izvještaju još nije poznato. Neimenovani dužnosnici otkrili su američkim medijima tek da se u izvješću ne spominju nikakvi dokazi o izvanzemaljskim aktivnostima, ali da to objašnjenje nije ni isključeno.

Ipak, ističu kako je Pentagon siguran daNLO-i koje su pratili nisu američka vojna tehnologija.

Dužnosnici su proučili više od 120 dokumentiranih incidenata u posljednje dvije decenije, uključujući tri snimke sa kojih je Pentagon prošle godine skinuo oznaku tajnosti. Službeni stav Pentagona o snimcima je da prikazuju "neobjašnjive pojave u zraku".

Iako se ne očekuju revolucionarna otkrića, postojanje vladinog izvješća o ovom pitanju pokazuje kako su NLO-i izašli iz sfere znanstvene fantastike i pop kulture te se njime ozbiljno i sve otvorenije razgovara u američkom Kongresu koji i Pentagon "poziva na red“.

Pritisak javnosti došao i do parlamenta

Pritisak javnosti da SAD objave ono što znaju o vanzemaljcima rastao je desetljećima, a sve više skupina ufologa tvrdile da američka vlada krije dokaze o njihovom postojanju. Pritom su se pozivali upravo na incidente i sporadična svjedočanstva.

Službeno, Pentagon je 2007. godine počeo tajno prikupljati podatke u okviru malo poznatog vojnog programa za identifikaciju prijetnji iz svemira. Novac za program stigao je na zahtjev zastupnika iz Nevade Harryja Reida, demokrata koji zastupa kongresni okrug u kojem je smješten Area 51 - lokacija pod kontrolom vojske za koju teoretičari zavjera vjeruju da skriva ostatke vanzemaljske letjelice koja je pala u Rosewellu 1947. godine.

O neobjašnjivim pojavama koje su zabilježili piloti američkih oružanih snaga sve više su govorili i bivši najviši dužnosnici.

Šef kampanje Hillary Clinton, John Podesta, koji je dugogodišnji pobornool teorija o NLO-ima, obećao je tijekom njene kampanje 2016. da će, ako Clinton pobijedi, objaviti povjerljiva vladina izvješća.

U intervjuu prošle godine tadašnji predsjednik Donald Trump je rekao da neće otkriti nikome - čak ni svojoj obitelji - ono što je saznao vanzemaljcima. "Neću razgovarati s vama o onome što znam, ali vrlo je zanimljivo", rekao je u svom stilu.

Bivši predsjednik Barak Obama bio je još direktniji u svibnju, kada je televizijskom voditelju Jamesu Cordenu rekao: "Kad sam postao predsjednik pitao sam ... postoji li negdje laboratorij u kojoj držimo uzorke izvanzemaljaca svemirski brod? I, znate, malo su istražili i odgovor je bio negativan.“, našalio se i nastavio u ozbiljnijem tonu:

"Ono što je istina, a sad govorim ozbiljno, jest da postoje snimci i audio zapisi predmeta na nebu za koje ne znamo točno što su", nastavio je Obama. "Ne možemo objasniti kako su se kretali, njihovu putanju ... I tako, znate, mislim da ljudi i dalje pokušavaju istražiti te fenomene i shvatiti o čemu se radi", dodao je .

Napori da se objavi ono što se zna o NLO pronašli su pobornike u Kongresu – i to u obje stranke - koji smatraju da će izvješće okončati stigmu koja možda sprečava vojnike da nadređenima prijave neobjašnjive susrete.

Zakonom prisilili Pentagon na objavu

Izvještaj je bio dio zakona o pomoći COVID-u za 2,3 milijarde dolara, koji je Trump u prosincu potpisao zakonom. Nacrt zakona sadržavao je Odobrenje obavještajnog rada Senatskog obavještajnog odbora za fiskalnu godinu 2021. koji je u sebi sadržavao odjeljak "Odbor za komentare" koji se bavio "neidentificiranim zračnim pojavama".

Više američkih vojnika i obavještajaca detaljno je opisalo neobična iskustva, a neki od vjerodostojnijih izvještaja stigli su od pilota koji su iz kokpita promatrali NLO u blizini vojnih poligona za obuku.

Bivši Trumpov direktor američkih obavještajnih agencija, John Rattclife rekao za Fox: "Iskreno, bilo je mnogo više viđanja NLO nego što je objavljeno".

"Govorimo o objektima koje su vidjeli pripadnici mornarice ili zrakoplovstva ili su ih snimili sateliti, a koji se kreću na načine koje je teško objasniti. Izvode pokrete koje je teško ponoviti, za koje nemamo tehnologiju ili se kreću brzinama većima od brzine zvuka bez zvuka koji se čuje kada se probije zvučni zid", rekao je on.

Dvojica bivših mornaričkih pilota su za CBS govorili o tome kako su u Tihom oceanu vidjeli objekt koji je oponašao njihovo kretanje. Jedan pilot opisao ga je kao "mali bijeli objekt u obliku Tik-Tak bombona".

"Točno je tako izgledao, osim što je putovao vrlo brzo i vrlo nepravilno i nismo mogli predvidjeti u kojem će se smjeru okrenuti ili na koji način manevrira ili kakav pogonski sustav koristi", rekao je bivši pilot mornarice Alex Dietrich za BBC. "Nije imao očigledan trag dima ili pogon. Nije imao očigledne površine koje bi koristio za manevriranje", dodao je on.

Bivši američki senator Reed stao je u odbranu Pentagonovog NLO programa vrijednog 22 miliuna dolara, rekavši da se i druge zemlje bave ovim pitanjem.

'Znamo da to čini Kina. Znamo da to čini i Rusija'

"Znamo da to čini Kina. Znamo da to čini i Rusija gdje program vodi neko iz KGB-a, pa je bolje da i mi to pogledamo", rekao je Nevada Newsmakeru 2019. godine.

Istraživanje američkog Ministarstva obrane "pokazalo je da su stotine i stotine ljudi vidjele te stvari, ponekad istovremeno", dodao je on.

Prošlog prosinca bivši šef uprave za svemir u izraelskom ministarstvu obrane zemlje rekao je lokalnim novinama da je Trump na "rubu otkrivanja" postojanja međugalaktičkog sporazuma, ali da se povukao iz straha od masovne histerije.

"Postoji sporazum između američke vlade i vanzemaljaca. Sa nama su potpisali ugovor da ovdje radimo eksperimente", rekao je Haim Eshed za novine Yediot Aharonot.

Njegovu izjavu nije potvrdila nijedna navodno uključena strana.