Američka tinejdžerica, 19-godišnja vojna policajka Audrey Cheyenne-Smiley Moon, svog supruga, 61-godišnjeg Kevina, upoznala je preko internetske stranice Badoo početkom 2020. godine. Privukao ju je detaljem iz biografije da je ratni veteran koji je prije radio u vojnoj policiji.

Nakon višemjesečnog dopisivanja preko interneta, oči u oči su se prvi puta našli u srpnju prošle godine. "Odmah smo zaključili da je to ljubav na prvi pogled", kazala je, piše The Sun. Oboje smatraju da godine u ljubavi nisu važne, iako bi joj on čak mogao biti i djed.

Roditelji je dočekali s policijom

Prije nego je upoznao Audey, Kevin je 19 godina bio u braku iz kojeg ima djecu staru 23 i 16 godina. Navodno djeca podržavaju vezu jer vide da je par sretan. Audrey je prvo skrivala svoju vezu od roditelja, koji imaju 38. i 43 godine te im je za nju otkrila tek u kolovozu prošle godine.

Njezini roditelji "na prvu" nisu podržavali vezu. "Poslala sam im poruku dok sam bila s njim vani i kada smo se vratili u kuću mojih roditelja, čekala nas je policija koju su oni pozvali", rekla je Audrey te dodala kako je taj događaj bio strašan, ali da je Kevin bio ustrajan i sada ga je njezina obitelj zavoljela.

Žele imati bebu

"Tri dana su vikali na njega svaki puta kada bi došao da bi me vidio i činili su sve kako bi ga uvjerili koliko je strašno što me voli", kazala je i dodala da im je Kevin dokazao koliko je voli. Par se vjenačo 1. kolovoza ove godine u malenoj kapelici u Nevadi i sada planiraju zajedničku budućnost.

"Većinu vremena pričamo o našem domu iz snova, želimo imati bebu i živjeti sretno", kazala je i dodala kako Kevin želi biti doma i čuvati dijete dok bi ona nastavila ići na posao.