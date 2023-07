Timaritelji su duša svih zooloških vrtova. Novost u osječkom zoološkom vrtu je to da i djeca mogu postati timaritelji na jedan dan kako bi se educirala o hranjenju životinja. Domagoj Palinkaš, poljoprivredni tehničar koji je timaritelj u osječkom zoološkom vrtu više od 17 godina, opisao je za SiB što znači biti timaritelj i od čega se sastoji posao.

"Ujutro prvo nasječemo grane za žirafe te im stavimo doručak. Kada izađu van iz štale, čistimo. Kada se štala očisti, u našoj se kuhinji priprema hrana za klokane i nandue, dok se antilopama potom daje sijeno, a zebrama se hrana odvoji. Nakon toga hranimo grivaste ovce, jelene, muflone, bizone, ponije, konje, deve i alpake te provjeravamo i čistimo pojilice za vodu”, rekao je.

On rade po svim vremenskim uvjetima, uključujući kišu, snijeg, led, tuču i trenutne jake vrućine. Domagoj ističe da je u ovom poslu najvažnije voljeti životinje.

"Ako nešto voliš raditi, nije ti naporno. Nije to samo bacanje hrane životinjama, nego mi moramo poznavati i njihovo cjelokupno funkcioniranje. Ako uočimo da se ponašaju drugačije od uobičajenog, znači da su bolesne pa odmah to javljamo veterinaru. Primjerice, uđemo kod jelena, izađemo van i za sat je vremena on možda uginuo, stoga to ne možemo ostaviti do sljedećeg dana, već moramo stalno obilaziti nastambe”, govori Domagoj, a prenosi SiB.

U osječkom ZOO-u radi i Željko Bušljeta, djelatnik na sektoru za primate i ptice koji je timaritelj u zoološkom vrtu četiri desetljeća.

"Moj radni dan izgleda burno od početka. Ima mnogo životinja, pa prođe i puno vremena dok odemo po hranu, rasporedimo ju i spremimo, a potom ju i kuhamo i režemo”, navodi Željko.

Dodaje i kako tijekom ljetnih vrućina životinje uglavnom dobivaju zamrznute sante sa svojom omiljenom hranom.

„Primjerice, zvijeri dobiju meso, dok medvjedima dajemo male štapiće sladoleda, pa to onda oni rezuckaju i budu zadovoljni. Inače, sklanjaju se u hladovinu jer ne žele biti na suncu, ali lijepo im je”, tvrdi Željko. Prisjetio se i anegdota s majmunom.

"Kada dođem do njega, on bi se igrao, pa me malo ćušne za uho. Okrenem se, pa me potom ćušne za drugo uho. On igra zuje sa mnom, ali je prebrz za mene i to mu je zanimljivo”, kaže timaritelj. Iz godine se u godinu, naglašava Željko, poboljšavaju uvjeti u zoološkom vrtu kako za životinje, tako i za djelatnike. S obzirom na to, privlači se i sve veći broj posjetitelja te se dogovaraju suradnje sa školama i vrtićima.