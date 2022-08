Kruzeri su u posljednje vrijeme sve više napredovali kad je zabava u pitanju. Kako bi privukli što više posjetitelja, a posebice mlađu populaciju, na njih se instaliraju raznorazne spravice i gadgeti kako bi im plovidba bila što uzbudljivija i prožeta avanturama, piše portal Wander Wisdom.

Tiktoker Alex Ojeda na svom je TikToku podijelio video vožnje nevjerojatno dugačkim vodenim toboganom na kruzeru. Dio tobogana zapravo visi s broda iznad vode. Tako nešto vjerojatno niste vidjeli do sada.

Gigantski tobogan se nalazi na brodu "Navigator of the Seas", a zove se "The Blaster!" te slovi za najduži tobogan na svijetu na moru.

Dug je oko 243 metra

Alexovi pratitelji podijeljeni su oko toga bi li sami isprobali ovaj tobogan. "Ovo izgleda super, ali zbog njega imam i napad tjeskobe. Bio bih nervozan da zaglavim u sredini", komentirao je jedan od njih.

Ostali koji su pogledali video slažu se da je tobogan jednostavno previše ekstreman za njihov ukus. "Mislim da bih hiperventilirao. Predug je za mene", napisao je jedan Alexov pratitelj.

No, javilo se i podosta njih kojima se jako svidio "The Blaster!". "Ovo izgleda jako zabavno", samo je jedan od pozitivnih komentara.

"The Blaster!" je dug oko 243 metra i ima pet vodenih mlaznica koje korisnike usmjeravaju pri spustu, a dizajniran je da bude obiteljska atrakcija. Preuređenje kruzera koštalo je 115 milijuna dolara.