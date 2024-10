Stručnjak za kraj života: 'Liječnici uglavnom biraju umrijeti na ovaj način'

Stručnjak za kraj života Chris Palmer rekao je da liječnici preferiraju jedan način umiranja koji je vrlo različit od načina na koji postupaju s pacijentima koji su blizu smrti, piše Daily Mail.

Chris je posvetio svoj život proučavanju smrti te je u svojoj knjizi "Achieving a Good Death: A Practical Guide to the End of Life ('Postizanje dobre smrti: Praktični vodič do kraja života')" otkrio da je primijetio da su mnogi medicinski stručnjaci imali slične pristupe kada su blizu smrti.

Chris tvrdi da umjesto da čine sve što mogu da ostanu živi što je duže moguće, kao što su obučeni za druge ljude, većina liječnika "izbjegava agresivne tretmane" kako bi mogli imati "nježniju" smrt.

Otkrio je da oni često izbjegavaju "operacije, zračenja ili kemoterapije" kad se približe kraju života, unatoč tome što provode godine nastojeći na te načine svojim starijim pacijentima produžiti život. "Liječnici često vide umiruće pacijente i znaju bolje od većine ljudi što čini dobru smrt", istaknuo je Chris.

Liječnici izbjegavaju kemoterapiju

On tvrdi da "većina liječnika cijeni kvalitetu svog života" više nego njegovu "duljinu" i ne žele trpjeti neke od negativnih nuspojava koje dolaze s tretmanima koji spašavaju život.

"Na primjer, kemoterapija za starije pacijente može biti nevjerojatno zahtjevna i naporna. Može uzrokovati mučninu, povraćanje, depresiju, ranice u ustima, bolne mišiće i moždanu maglu. Također može oslabiti srce i oštetiti bubrege. Kemoterapija može učiniti nečije posljednje dane nepodnošljivo bolnima", otkrio je stručnjak.

Foto: Shutterstock

"Liječnici izbjegavaju teške tretmane, kao što su operacije, zračenje i kemoterapija, koje redovito rade svojim starijim pacijentima. Obično će prekinuti liječenje, odbiti kardiopulmonalnu reanimaciju, uzimati lijekove protiv bolova prema potrebi i biti okruženi voljenima kod kuće. Imaju manje agresivnih intervencija, manje pate i koriste palijativnu skrb, uključujući hospicij", istaknuo je.

Većina liječnika ne želi oživljavanje

Chris je ukazao na istraživanje iz 2014. godine koje je provelo Sveučilište Stanford koje je otkrilo da je "gotovo devet od deset liječnika reklo da bi odabrali status nemoj oživljavati (DNS) kada umiru". "Ipak, liječnici često ne nude tu mogućnost svojim pacijentima", dodao je.

Na kraju, Chris je rekao kako vjeruje da bi liječnici trebali umiruće pacijente više informirati o njihovim mogućnostima liječenja i biti potpuno transparentni u pogledu dobrih i loših strana.

"Liječnici znaju stvari koje pacijenti možda ne znaju, ali im trebaju to reći. Uostalom, oni mogu donositi bolje odluke jer bolje znaju što se događa na kraju života", rekao je.

Predložio je da liječnik pokaže pacijentima video snimke što će im se dogoditi. "Možda bi se pacijenti predomislili o reanimaciji ili cjevčicama za hranjenje kad bi mogli vidjeti stvarnost', dodao je Chris.

