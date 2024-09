Ljudi na samrti prolaze ove faze: Posljednja ledi krv, događaju se čudne stvari

Gubitak voljene osobe nikad nije lijepo iskustvo, štoviše, može biti nevjerojatno teško.

Kako bi pružila malu podršku onima koji se pripremaju za smrt bliske osobe, medicinska sestra za palijativnu njegu Julie McFadden objasnila je što je "aktivno umiranje". Julie (41) je na društvenoj mreži TikTok objasnila znakove kroz koje netko prolazi kada umire, a koji mogu biti najstrašniji dio.

Foto: Freepik

Koje su faze umiranja

Medicinska sestra u hospiciju, koja je napisala i knjigu, često dijeli videozapise kako bi pomogla u "normalizaciji smrti i umiranja" u nadi da će ublažiti strah i stigmu.

Nakon ranijih faza uključujući "usporavanje", "opadanje snage" i "fazu prijelaza", McFadden je objasnila kako je proces "aktivnog umiranja" posljednja faza prije nego što osoba umre. "Faza aktivnog umiranja ono je što plaši ljude jer nisu navikli to vidjeti i ne znaju što se događa", objasnila je.

Medicinska sestra je objasnila da će u ovom trenutku vaša voljena osoba vjerojatno biti potpuno bez svijesti, bez hrane ili vode jer to može trajati danima. Dodala je da će tijekom tog vremena također biti inkontinentni.

Možda je jedan od najuznemirujućih dijelova ove faze promjena u disanju koju je McFadden opisala kao prilično jezovitu.

Objasnila je: "To je doslovno samo malo sline koja im se skuplja u stražnjem dijelu grla jer su im usta otvorena, njihovo disanje ide preko sline i uzrokuje grgljanje." Osim ovog zvuka koji mnogi neće zaboraviti, mogu postojati i "metaboličke promjene" uključujući razliku u boji kože kao i visoku i nisku temperaturu. Naravno, ovo može biti prilično uznemirujuće vidjeti, ali medicinska sestra u hospiciju uvjerila je da je to sve normalan dio smrti i umiranja i rekla da to neće povrijediti voljenu osobu.

"Važno je biti informiran o tome kako smrt zapravo izgleda. Filmovi i televizija to ne prikazuju na pravi način, ljudi to vide u stvarnom životu kod njihovih voljenih i izbezume se", ispričala je.

Medicinska sestra je također ranije ispričala kako je studija o pacijentima u hospiciju koji su doživjeli "aktivno umiranje" otkrila da većina pacijenata koji ne reagiraju i dalje imaju reakciju na puštanje različitih zvukova, a neki ljudi još uvijek mogu čuti stvari sve do svojih posljednjih trenutaka, piše LadBible.

