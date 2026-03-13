Stomatolog upozorava: 'Četiri znaka u ustima ozbiljan su alarm i ne smijemo ih zanemariti'

Rak debelog crijeva, poznat i kao kolorektalni karcinom, jedan je od najčešćih uzroka smrti od raka. Iako su najpoznatiji znakovi upozorenja promjene u pražnjenju crijeva i nelagoda u trbuhu, novija istraživanja upućuju na to da promjene u usnoj šupljini također mogu biti povezane s povećanim rizikom od ove bolesti.

Dr. Mark Burhenne, stomatolog, upozorava da uobičajeni dentalni problemi mogu ukazivati na neravnotežu u oralnom mikrobiomu, zajednici dobrih bakterija u ustima. Kada u tom osjetljivom ekosustavu prevladaju štetne bakterije, studije pokazuju da to može biti povezano s povećanim rizikom od razvoja raka debelog crijeva. Naime, neke od tih štetnih bakterija mogu dospjeti do crijeva, gdje mogu pridonijeti upalama koje potiču rast karcinoma.

Krvarenje, natečene ili povučene desni

Mnogi su svjesni da je krv u slini prilikom pranja zuba mogući znak bolesti desni. Međutim, istraživanja sugeriraju da bolest desni može biti povezana s promjenama u zdravlju crijeva, iako nije izravan znak upozorenja za rak. Krvarenje desni primarni je simptom gingivitisa i parodontitisa, progresivnih stadija bolesti uzrokovanih nakupljanjem plaka. Kada desni krvare, to ukazuje na aktivnu infekciju i upalu, što štetnim oralnim bakterijama omogućuje ulazak u krvotok i probavni sustav.

Ovaj stomatolog ističe kako su istraživači s Harvarda otkrili da osobe s parodontnom bolešću imaju 17 do 21 posto veći rizik od razvoja prekanceroznih polipa na debelom crijevu. Također, natečene i osjetljive desni, čak i bez vidljivog krvarenja, mogu signalizirati ranu upalu koja često godinama prolazi neprimijećeno jer je gotovo u potpunosti asimptomatska.

Uporno loš zadah

Uporno loš zadah može biti povezan s bakterijom Fusobacterium nucleatum, koja se često nalazi u ustima, a povezuje se s bolestima desni te je primijećena i u nekim karcinomima debelog crijeva. Vjeruje se da ova bakterija može putovati slinom ili krvnim stanicama do drugih dijelova tijela, gdje potencijalno pomaže rastu raka štiteći tumorske stanice od napada imunološkog sustava. Znanstvenici su pronašli visoke koncentracije ove bakterije unutar samih tumora debelog crijeva.

Bijeli ili žuti jezik

Bijela ili žuta naslaga na jeziku obično je uzrokovana nakupljanjem bakterija, ostataka hrane ili mrtvih stanica, često kao posljedica loše oralne higijene, dehidracije ili suhih usta. Neka istraživanja sugeriraju da određene naslage na jeziku mogu odražavati promjene u oralnom mikrobiomu, što bi moglo biti povezano s rizikom od raka debelog crijeva. Dr. Burhenne piše kako su te naslage poput rezervoara bakterija te da gutanjem sline sve što se nalazi na jeziku odlazi u probavni sustav.

Gubitak četiri ili više zuba

Prema podacima s Harvarda i Američke udruge za istraživanje raka (AACR), osobe koje su izgubile četiri ili više zuba, često zbog desetljeća neliječene parodontne bolesti, imaju 20 posto veći rizik od razvoja prekanceroznih polipa na debelom crijevu. Istraživanja pokazuju da čak i gubitak samo nekoliko zuba može biti povezan s nešto višim rizikom od ovih izraslina.

Iako sami dentalni problemi nisu definitivan znak upozorenja, održavanje zdravog oralnog mikrobioma i sudjelovanje u redovitim probirima mogli bi spasiti život. Stručnjaci naglašavaju da je dobra oralna higijena, uključujući redovito četkanje, čišćenje zubnim koncem i posjete stomatologu, ključna, ali najučinkovitija zaštita od raka debelog crijeva ostaje rano otkrivanje. Nacionalni programi probira mogu otkriti sićušne tragove krvi u stolici prije pojave simptoma, dok zdrava prehrana, tjelovježba te izbjegavanje pušenja i prekomjernog unosa alkohola također igraju važnu ulogu u prevenciji.

