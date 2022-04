Sve više građana je nezadovoljno stanjem u državi te nereagiranjem vlasti za dobrobit hrvatskog naroda u trenucima kada je potrebno pa je tako i jedan Hrvat odlučio popričati s korisnicima hrvatske inačice Reddita o stanju u Hrvatskoj.

Anonimni muškarac je korisnike društvene mreže pitao: "Što biste vi mijenjali u ovoj državi da imate apsolutnu vlast? Po mogućnosti za dobrobit iste." Reakcije nisu izostale.

Konkretne promjene

Pitanje je izazvalo prave konkretne rasprave na ovoj društvenoj mreži pa su mnogi imali štošta za reći i dosta se raspisali: "Posaditi Slavoniju, bilo kakvu industriju što više uvesti, potpuna neovisnost o uvozu električne energije (izgradnja elektrana), političarima i cijelom Saboru plaća postaje hrvatski minimalac i raste im kako minimalac raste. Jedan dan kad bude njemački standard mogu imati 10 kn, smjena svih političara i ukoliko nema konkretnih rezultata smjena svakih 5 godina kompletna, vratiti Inu i ne davati naš plin iz Jadrana Mađarima, prepisati si 3 stana u centru Zagreba da se nađe", na to mu je autor pitanja odgovorio: "E, to brate, ovakav sam odgovor tražio", a ovaj mu je odgovorio: "Glasaj na sljedećim izborima", na što je autor rekao: "Razmišljao sam možda ući u politiku pa mogu glasati za sebe. A išao bih glasati da ima netko tko mrzi klijentelizam ili barem da hoće riješiti jedan od milijun problema u Hrvatskoj, tipa birokraciju." Muškarac s kojim je vodio razgovor mu je poručio: "Ma to sve ide preko veze, teško da se netko novi može sam probiti."

Promjene koje bi anonimni muškarac htio provesti su izazvale još reakcija pa su mu odgovorili: "I sad je Slavonija posađena. To što je neefikasna i što poljoprivrednici ne mogu/ne znaju bolje je druga priča. Za industriju trebaš stručan kadar, a toga nemamo. A i džabe ti industrija da je uvedeš, ako neće biti profitabilna, a neće biti profitabilna dok god je Azije i svijeta u razvoju. Dobro, ok, volio bih vidjeti neki projektni plan za ovo. Izjava ti je u rangu, iskorijeniti sav kriminal i uvesti mir u svijetu. Ovo nema smisla. Nisu plaće sabornicima opterećenje za državu. A ako je plaća minimalac, neće puno ljudi imati motiv otići u Sabor i boriti se za tvoje interese. Good luck na međunarodnim sudovima i kud baš centar, sa svim ovim potresima."

Na cijeli razgovor im je odgovorio i sam autor pitanja: "Slavonija je slabo posađena, netko sposoban tko bi bio zadužen za sve to. Cilj je da se kroz 10-20 godina Hrvatska sama hrani. Nebitno koja industrija, možemo i omogućiti jeftinu izgradnju tuđih tvornica za veće firme što nama daje prinose i zapošljava naše ljude. Puno tvornica iskače po Zagorju i Slavoniji jer je jeftino i nije im neki trošak prenijeti dio u državu gdje se sklapa neka stvar. Nuklearne elektrane su jedino rješenje jer smo iskoristili skoro sve rijeke i mjesta. Već pokrivamo 70% naših potreba našim izvorima. Želja je kroz 30 godina povećati na 100% s nuklearnim elektranama i povećati izvoz. Samo 16% energije proizvodimo s nuklearnim elektranama, s time da je to pola proizvedenog jer dijelimo sa Slovencima. I ja nemam motivacije biti u ovoj državi kad mi je plaća za isti posao 3 puta veća u susjednoj državi. Cilj bi bio povećati plaće na EU standarde kako to već rade postepeno IT-evci, elektroenergetičari, građevinari, medicina, itd. Ali značajno snižavanje plaća Saboru i skraćivanje zamjenika zamjenika je potrebno i nužno! Važnije mi je da netko tko radi u poljoprivredi ima plaću od 7000 kn, nego neki pi.... kojeg nema na poslu 3 od 5 radnih dana. Kad smo već kod politike, suce bi trebalo pročešljati isto. Nije bitna previše Ina, vše je bitan naš plin koji nam se uzima pred nosom, a.k.a. veća ulaganja u fosilnu industriju."

Promjena zakona

"Ne treba puno mijenjati. Malo revidirati zakone shodno godini u kojoj živimo i uvesti promjene koji bi osigurale da se ti zakoni provode. Da nam pravne službe funkioniraju, životni standard bi nam bio dupli, samo što ćeš kad su one službe koje bi nas trebale štititi produžena ruka politike pa štite određene", objasnio je jedan muškarac svoje viđenje situacije.

PDV i legalizacija trave

Mnogi bi legalizirali travu pa je jedan muškarac rekao što bi on napravio kada bi imao moć: "Ubacio bih apartmane u sustav PDV-a, uveo porez na strane radnike, smanjio PDV, smanjio namete na gorivo, ukinuo ekološke takse kod uvoza auta, dozvolio vožnju motora do 125 ccm s B kategorijom, legalizirao travu bez ikakvih ali, zabranio mirovinskim fondovima ulaganje u hrvatske obveznice i dionice", na kraju je dodao da bi nakon svega vjerojatno bio ubijen u atentatu.

Jedan Zagrepčanin je iz bijesa rekao: "Sve kaj su ikad bili na vlasti, u Saboru, igdje bih posjeo na kontejnerski brod i poslao u Južnu Ameriku, proglasio ih "persona non grata" i "shoot on sight". Svu imovinu koju su "zaslužili" nakon 1990-ih bi nacionalizirao i iskoristio u neke bolje svrhe."

Zatim je dodao koje bi sve još promjene uveo: "Ukinuo bih gomiletinu nameta i poreza, smanjio porez na dohodak i PDV, reorganizirao državu u dvije-tri regije, maknuo status grada ičemu s manje od 40.000 stanovnika, ne treba nam toliko gradonačelnika, a sve ovo ispod; načelnike i sl. ukinuo, nema potrebe. U Vukovaru bih sagradio studentski centar, preselio fakultete tamo, ministarstvo pomorskog nečega preselio na more jer mu je ondje mjesto, na taj način razmjestio ministarstva (poljoprivredu u Slavoniju), nemaju kaj bit u Zagrebu, imamo internet i videokonferencije. Socijalnu pomoć bih uvjetovao obaveznim školovanjem sve djece, nekažnjavanjem i društveno-korisnim radom, uz automatska ukidanja ukoliko primatelj krši zakon ili ne dolazi na javne radove te oduzimanja djece. Ako nisi u stanju tako malo napraviti kako spada, nisi u stanju niti odgojiti dijete. Nogometni stadioni bi, poput kladionica, bili izvan grada. Neće ti biti teško odvesti se do stadiona na tekmu ili lupetati po poker aparatima, izlet za cijelu obitelj, da se ne dogodi više da zbog nečijeg napucavanja lopte ne funkcionira gradski promet. Nikakvi maratoni po prometnicama ne bi ikad više bili dozvoljeni, promet mora funkcionirati, dan i noć. Građani, a posebno radni narod su važniji od nekolicine sportskih fanatika."

Za obrazovni sustav je dodao: "Škole i program bih organizirao prema japanskom modelu. Ovo nema smisla. Forsirao bih odabir modernih dječjih pisaca za lektiru, a ne "Junaci Pavlove ulice" i sličnu rđavu gvožđuriju s kojom se niti ja nisam mogao poistovjetiti, a kamoli današnja djeca."

"Relaksirao bih uvjete za otvaranje firmi, dao razne olakšice da se potakne gospodarstvo i da se pokrene bilo što. Preduvjet za to je ukidanje svih onih silnih općina i gradova jer nema potrebe za tim silnim ljudima. Uveo bih, ponovo, obavezni vojni rok, ali kraći, za oba spola. Ljudi moraju znati zavezati cipele, skuhati obrok za 100 ljudi, obraniti se i znati s koje strane držati pušku u slučaju potrebe. Osim toga, organizirao bih ORA po potrebi i uključio vojsku u pomoć pri bilo kojoj prirodnoj nepogodi", zaključio je jedan Hrvat.

Drugačija demokracija

"U pravilu bi poanta demokracije bila da se omogući što bolja i efikasnija povratna veza između građana i vlasti. To se može omogućiti čestim izborima i raznim referendumima ili ovako posredno glasovanje s parama. Nepojmljivo mi je da je najveća kazna za političara gubitak na izborima. To je nikakva kazna za tako veliku odgovornost pa bi se možda moglo i u tom smjeru nešto postrožiti", dodao je drugi muškarac.

Zatim je dodao: "Demokracija kroz porez. Dobiješ bruto plaću, ali na kraju godine moraš platiti porez i to tako da biraš kamo te pare idu. To su tvoje pare pa ako baš želiš dati ogromnu svotu HŽ-u, onda je to tvoja odluka, a ne nekog ministra. Naravno možeš birati koji udio poreza ide na koji resor (ili granu industrije), ali poanta je da ti imaš što više prilika demokratski sudjelovati u sustavu, a ne samo jednom u četiri/pet godina."

Jedan Splićanin je zaključio: "Plan za državu je isti kao i prije 25 godina."