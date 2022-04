Kaplar Desmond Doss odbio je nositi oružje, te je tako postao heroj u borbi. Tehnički, on nije prekršio nikakva pravila kada je izrazio prigovor savjesti te se tijekom Drugog svjetskog rata pridružio američkoj vojsci kao dio tima vojnih liječnika 77. pješačke jedince. Odbio je nositi oružje zbog vjerskih razloga. On je zbog toga često bio na meti svojih suboraca. No, kada je Doss poslan u borbu, zaslužio je njihovo poštovanje. On je dobio Brončanu zvijezdu za svoje junaštvo na Leyteu, ali je najpoznatiji po tome što je spasio živote oko 75 ranjenih vojnika koji su se našli pod jakom paljbom u bici za Okinawu. Doss je za to dobio Medalju časti.