Što je točno biometrijska autentifikacija i je li zbilja sigurnija od ostalih načina autentifikacije?

Otisak prsta svakog čovjeka je jedinstven. Ljudi su to otkrili još davno i razmišljali su kako ovo znanje mogu i konkretno upotrijebiti. Godine 1901. Edward Henry je u Velikoj Britaniji uveo klasifikaciju otisaka prstiju u poznatom Scotland Yardu, čime je policija dobila iznimno važan alat za identifikaciju koji se danas koristi diljem svijeta.

No prije je uspoređivanje otisaka prstiju bilo dugo i mukotrpno. Trajalo je mjesecima, kasnije tjednima ili danima, a danas moćna računala, koja svatko od nas nosi u džepu, komplicirane operacije uspoređivanja otisaka mogu odraditi u sekundi. Biometrijska identifikacija putem jedinstvenog potpisa koji svatko od nas nosi na jagodici prsta prestala se upotrebljavati samo u kriminalistici, već se koristi i za praktične stvari u životu svakog čovjeka. Danas se može brzo, lako i sigurno dodirom palca otključati pametni telefon. Osim otiska prsta, jedinstveni biometrijski podaci koji se također koriste su i skeniranje šarenice oka te skeniranje lica.

Veliki igrač Mastercard godinama je radio na usavršavanju sustava

Biometrijska provjera identiteta danas se redovito koristi i kod sustava kod kojih su mjere sigurnosti rigorozne. Čak su i poslovično stroge zračne luke zaključile da je skeniranje lica za njih sigurna metoda provjere identiteta. Iako danas gotovo svaki pametni telefon ima biometriju koja služi otključavanju uređaja, biometrijsku verifikaciju koja je dovoljno robusna kako bi zadovoljila stroge kriterije, poput verifikacije plaćanja, nije jeftino izraditi, zahtijeva mnogo resursa, snažni tim stručnjaka te dugo i temeljito testiranje. Veliki igrač Mastercard je godinama radio baš na usavršavanju učinkovitosti i sigurnosti svog Mastercard Identity Checka prije nego je sustav pušten u upotrebu.

Ne gnjavi kupca nepotrebno

Mastercard ID Check je značajka koja se automatski aktivira svaki put kada banka želi potvrditi da je vaša kupnja doista vaša. Potvrdu identiteta najbrže je obaviti korištenjem biometrije. Kad se pokušavate prijaviti stavljanjem prsta na senzor ili skeniranjem lica, sustav uspoređuje prikupljeni biometrijski podatak s onim pohranjenim u bazi podataka. Ako se podudara, identitet je potvrđen. U slučaju da želite koristiti i neki drugi način, umjesto biometrije možete koristiti m-token ili jednokratnu lozinku. Izbor je na vama.

Kad je riječ o sigurnosti plaćanja, Europska unija je kroz Direktivu o platnim uslugama PSD2 i SCA (Strong Customer Authentification) postavila stvarno visoke standarde kako bi zaštitila potrošače. Ona stoga zahtijeva da se ponekad, kad je potrebna dodatna razina sigurnosti, zatraže i dvije informacije kako bi se potvrdio identitet kupca. Te informacije pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: nešto što znate, poput PIN-a, lozinke ili korisničkog imena; nešto što imate, poput mobitela ili drugog uređaja; ili nešto čime dokazujete tko ste, poput otiska prsta ili crta lica. Mastercard Identity Check pokriva sve tri mogućnosti. Od njih je biometrija najbrža, a i Europska Unija prepoznala ju je kao sigurnu metodu.

Šifre su nam i dalje generičke, otisak prsta nije

Tako se i smanjila potreba za lozinkama, koje se koriste od prvih dana digitalizacije. One su se pokazale ne samo nedovoljno praktičnima, već i ranjivima. Često su prvi cilj hakera jer ljudi ponekad koriste nedovoljno sigurne ili predvidljive lozinke koje, uz to, koriste za više računa, pa ako im je netko ukrao lozinku s jednoga, može je upotrijebiti kako bi ušao i u druge račune. Google pretraga pokazuje kako su u 2024., unatoč tomu što stručnjaci godinama upozoravaju korisnike da to ne rade, najčešće korištene lozinke i dalje “123456”, zatim “secret” (tajna) i “Password” (lozinka).

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Mastercarda!

