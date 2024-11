Sigurnije i jednostavnije plaćanje online: Je li e-commerce siguran i kada?

Barem jedan od ona tri para lijepih tenisica koje ste danas vidjeli u gradu, barem jedna od onih fora majica, jedan od onih dobrih parfema koje ste osjetili kod prolaznika, ali niste reagirali na vrijeme i pitali koji je to miris - dobra je vjerojatnost da je barem neki od tih proizvoda do svojih vlasnika stigao u obliku pošiljke.

Jer prema Mastercardovom istraživanju MasterIndex, provedenom na više od tisuću ispitanika u Hrvatskoj, 47% kupaca kupuje online barem jednom mjesečno, a svaki deveti to čini svaki tjedan. Tenisice, majice i parfemi nisu spomenuti bez razloga jer baš su obuća, odjeća i kozmetički proizvodi, pored elektronike, kategorije artikala koji se najčešće kupuju klikanjem. Oko 44% online kupaca su redoviti kupci, koji barem jednu kategoriju proizvoda svaki tjedan kupuju online.

Zašto treba izbjegavati javne wi-fi mreže?

Foto: Thinkstock

Bez obzira na to jeste li dosad već kupovali online ili to tek namjeravate, postoji nekoliko sigurnosnih savjeta na koje je uvijek dobro podsjetiti se kako ne biste upali u zamku internetskih prevaranata. Izbjegavajte javne wi-fi mreže jer nisu toliko sigurne kao kad kupovinu obavljate preko mobilnih podataka ili vašeg kućnog interneta. Svakako je sigurnije kupovati na provjerenim web-stranicama s dobrim recenzijama. Izbjegavajte dolazak na njih preko linkova koji su vam stigli u inbox ili putem poruka na društvenim mrežama kako biste minimalizirali šansu za phishing, odnosno krađu podataka putem lažnih stranica koje kradu podatke koje upisujete, a da toga niste niti svjesni.

Radije sami upišite ili izguglajte adresu koja vas izravno vodi do trgovine. Ako niste potpuno sigurni je li neka online trgovina potpuno provjerena, postoje stranice poput Scamadvisera ili Globalantiscama kod kojih se brzo i lako može provjeriti je li možda stranica na crnoj listi sumnjivih. No neke stvari možete provjeriti i sami. Ako je do korisničke podrške putem telefona, e-maila ili chata nemoguće doći, to je još jedan zabrinjavajući znak koji ne biste trebali ignorirati. Provjerite i ima li stranica sigurnosni certifikat za plaćanje. Bez brige, za to ne trebate biti informatički stručnjak, to se lako vidi jednim pogledom. Sigurne stranice imaju URL koji počinje s "https://" i ikonu zaključanog lokota. I za kraj - nije loše tu i tamo provjeriti izvatke s bankovnog računa da vidite je li se možda dogodila neka transakcija za koju ne znate. To je to - pravila za sigurnu online kupnju zapravo i nema previše, dok je lista pogodnosti koju ona nudi mnogo duža.

Kupci shvatili - online kupnjom prolaze jeftinije

Foto: Shutterstock

Prema velikom istraživanju koje je na području cijele Europske unije radio Delloite, 53% kupaca kupuje online jer je brže i praktičnije, a izbor je puno veći nego kad se nešto umjesto po stranici, traži po policama. Lakše se pretražuje po kategorijama: proizvođaču, cijeni, veličini, boji, materijalu… Online je i neusporedivo lakše usporediti cijene kakve za isti proizvod nude različiti trgovci. Kad kupuju intimnije stvari, kupci su priznali da vole i taj dodatni osjećaj privatnosti, bez pogleda prodavača. Kritike prijašnjih kupaca (reviews) lako su dostupne i brzo se može vidjeti koliko su kupci zadovoljni proizvodom. Ali možda i najvažniji razlog od svih zašto se kupci odlučuju kupovati online je vrlo jednostavan - čak tri četvrtine kupaca s prostora Europske unije izjasnilo se kako online prolaze jeftinije.

Ali na kraju svega - praktičnost odabira modela, veličine, usporedbe cijene, fleksibilnije dostave, pa čak i cijene, malo bi vrijedile kad i samo plaćanje ne bi bilo praktično i ono najvažnije - sigurno. Dobra je stvar što su i na tom polju ostvareni ogromni napretci, pa se svaki treći kupac osjeća još sigurnije nego prije pet godina. Razlog tome je i taj što se posljednjih godina dogodio čitav niz napredaka s tehničke strane, a koje je Europska unija zadala kao obvezu kako bi kupci bili zaštićeniji. Jedan od dobrih primjera je Mastercard Identity Check, koji korisnicima Mastercard kartica osigurava online transakcije bez velike gnjavaže za kupca.

Mastercard je u online plaćanja uveo još jedan dodatni sloj zaštite

Tehnologija je to koja bankama omogućuje automatsku provjeru identiteta u stvarnom vremenu, a kad je potrebna dodatna sigurnosna provjera, korisnik svoj identitet jednostavno potvrđuje putem poznatih i pouzdanih metoda, kao što su jednokratna lozinka (SMS-om), m-token ili pak biometrijska metoda verificiranja poput otiska prsta ili skena lica. Lozinka možda i može biti ukradena (naprimjer, ako niste pazili na jedan od savjeta prije pa ste se “upecali” na phishing stranicu), ali da je netko uz lozinku ukrao i vaš mobilni uređaj ili biometrijske podatke, to je, složit ćete se, gotovo nemoguće.

Mastercard je u online plaćanja uveo još jedan dodatni sloj zaštite. Riječ je o tokenizaciji podataka s kartica. U procesu transakcije će se stvarni podaci s kartice zamijeniti jedinstvenim nizom brojki i simbola – digitalnim tokenom. To znači da stvarni podaci o kartici nikad neće biti otkriveni trgovcu, a sam token neće se moći upotrijebiti izvan specifične transakcije i trgovca. S tim ćete mehanizmom moći bezbrižno kupovati, čak i sa stranice s koje niste prije kupovali ništa i inače ne biste bili potpuno bezbrižni.

Što se kartičnog plaćanja tiče, ono je u Hrvatskoj već godinama u kontinuiranom porastu. Hrvatska narodna banka tako je u 2023. zabilježila više od 580 milijuna transakcija. Dobar dio njih proveden je i za internetsku kupovinu pa se može očekivati da će još i više onih lijepih tenisica, fora majica i osvježavajućih parfema sami dolaziti do svojih vlasnika, umjesto da ih oni traže po policama.

