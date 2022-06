Ose nisu baš najomiljenija stvorenja, ali su iznimno važne za ekosustav i sve nas, tvrdi BBC.

Da nema osa, ne samo da bismo ostali bez vrste kukaca, već i bez kompleksnog društva koje ima sličnosti s našim. Svaka osa ima svoju ulogu koju mora ispuniti, bez obzira radi li se kraljici, čistačici, čuvaru ili dadilji. Ose su puno pametnije nego što ljudi misle.

Neke si ose međusobno prepoznaju lica i prema tome onda prepoznaju gdje su u hijerarhiji te je li osa prijateljski ili neprijateljski nastrojena. Ose se mogu istrenirati da pronalaze eksploziv ili droge.

Ose su važni predatori, a gubitak svakog predatora ima snažan negativan efekt na ekosustav. To je zbog toga što ose čuvaju biljni život, usjeve i druga bića od paukova, stonoga, muha do gusjenica i ostalih. One u Velikoj Britaniji godišnje ulove oko 14 kilograma drugih insekata, a većina im služi za hranjenje mladih. Tako bi bez osa mnoge biljke ostale nezaštićene, a domovi bi nam bili prepuni insekata.

U posljednjih 30 godina snažno je pala populacija pčela zbog upotrebe pesticida, modifikacija u poljoprivredi i klimatskih promjena. Sličan scenarij prijeti i osama, no ljudi ih ne doživljavaju poput pčela. Naime, studije su pokazale da ljudi s pčelama vežu pozitivnije doživljaje i slike: med, cvijeće i pelud, dok ose dozivaju puno negativnije pojmove i slike poput uboda, bola i bijesa.

Ose su ključni oprašivači

To je potpuno nepravedno, jer ose obavljaju neke identične funkcije u prirodi poput pčela te su također ključni oprašivači. Činjenica je da, kad ose ne bi postojale, izgubili bismo i više od 100 različitih vrsta orhideja i smokvi. To možda ne zvuči kao golema katastrofa, ali svaka vrsta smokve oslanja se na svoju vrstu ose koja je oprašuje. Više od 1.000 vrsta tropskih ptica i sisavaca ovisi o tom voću i trebaju ose kako bi preživjeli.

Postoji na tisuće vrsta osa koje većinom neprimjetno obavljaju svoj posao u prirodi. Samo jedan posto osa doći će do vašeg stola. Naravno, najodbojnija karakteristika ose je njezin žalac i toksin kojeg izlučuje, no istraživanja su pokazala da on ima antikancerogena svojstva.

Ose imaju puno za ponuditi. Dok dođu do vašeg sladoleda ili soka, u zadnjem su stadiju života. Žive dva tjedna do mjesec dana. Evidentno je da bismo bez osa imali puno više zaraza i bolesti, manju bioraznolikost i globalno tržište hrane bilo bi nesigurnije.

Koliko god instinktivno paničarimo kad vidimo osu i po mogućnosti počinjemo mlatiti rukama po zraku, nemojte! Zastanite i pogledajte ih. Možda primijetite koliko su čudesna ova omražena bića.