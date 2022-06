Ako si ove godine ne možete priuštiti sunce, more i koktele na plaži, na vrućem zagrebačkom asfaltu pronaći ćete mnoge utješne nagrade. RTL.hr donosi veliki vodič za ljetno 'zujanje' kroz Zagreb, a odsada pa do kraja ljeta događanja neće manjkati.

I sama šetnja gradom može postati malena avantura. U sklopu 'Malog Zagreba', šetači na ulicama mogu tražiti strateški postavljene minijature koje podsjećaju na male zagrebačke zgrade, stanove i trgovine, a koje su postavljene na pozicijama rubnika i uz same zgrade.

Do 3. srpnja na Bundeku je 'iskočio' ljetni vrt, 'Pop Up By The Lake', u sklopu kojeg se održavaju brojni koncerti i radionice, a na simpatičnoj vrtnoj garnituri usred parka može se popiti fine koktele i pojesti razne delicije.

Odlične hrane i vrhunskih pića ima i na platou Gradec gdje do 25. lipnja traje 'Baš Naš festival'.

Ljubitelji gina došli su na svoje, jer je do 20. srpnja u sklopu Rougemarina otvoren 'Gin Park'.

U tijeku je i festival 'Ljetne večeri HNK' u sklopu kojeg će ispred kazališta, potpuno besplatno, biti prikazane izvedbe Opere, Drame i Baleta, a traje do 1. srpnja.

A do 2. srpnja još stignete uloviti i 'Ljeto u MSU', koje svakog tjedna na krov muzeja dovodi nekoliko koncerata.

Najcool zagrebačka čitaonica preselila se u parkić. Do 17. srpnja Booksa se smjestila preko puta svoje cestice i u prirodi u srcu Martićeve donosi razne promocije, razgovore s književnicima i druge programe u sklopu 'Bookse u parku'.

Omiljena ulična 'birtija' vratila se na Ribnjak. Do 17. srpnja prekrasan parkić u centru Zagreba pretvoren je u mjesto svih vrsta umjetnosti, ležernih ljetnih druženja i dobre atmosfere, a sve to u već dobro poznatom 'Art Parku'.

Ove godine u produženom izdanju, pod Hendrixov se most vraća 'Green River festival'. Otvaranje 'Savske plaže' zakazano je za 1. srpnja, a do 2. listopada ugostit će brojne koncerte, radionice, i rana druga događanja.

Da nam Matoš ne sjedi sam, Zagrepčani su pozvani k njemu. Druženje s jednom od najpoznatijih zagrebačkih statua Strossmayerovom šetalištu začinit će kavana na otvorenom i razni nastupi u sklopu manifestacije 'Ljeto kod Matoša', koje traje od 24. lipnja do 31. srpnja.

Ljubitelji jazza sele se u Muzej prekinutih veza, gdje se do 21. srpnja održava manifestacija 'Jazz u muzeju'. A ljubitelji SF filmova od 30. lipnja do 10. srpnja. imat će priliku na ljetnoj pozornici Tuškanac, u kinu Tuškanac i u Muzeju iluzija pogledati izbor različitih fantastičnih žanrova, od horora do psiholoških drama, u sklopu 'Fantastic Zagreb film festivala'.

Kroz cijeli srpanj atrij galerije Klovićevi dvori postaje dom 'Večeri na Griču', jednog od najstarijih zagrebačkih ljetnih glazbenih festivala. Festival koji se 2022. godine održava 41. put najavljuje velika domaća i strana imena, prvenstveno klasične, ali također jazz i etno glazbene scene čime dodatno potvrđuje svoju poziciju na karti sličnih vodećih komornih festivala u Europi.

Kraj kolovoza rezerviran je za Međunarodni ulični festival 'Cest is d'Best', koji će 26. put na gradske ulice i trgove dovesti ljude dobre volje, bilo da su izvođači, bilo da su gledatelji.

A svakog petka u kolovozu, u parku Bele IV. na Gornjem gradu, pojavit će se dekice i najslađi piknik s najboljim pogledom na Zagreb. Uz domaće proizvode, organizatori najavljuju i mnogo vina u svim bojama, što 'Mali piknik' čini savršenim mjestom za romantične večeri.