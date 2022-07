Mladić iz Hrvatske obratio se korisnicima Reddita i pitao ih kako oni štede: "Za što i kako štedite? Ja štedim ono po starinski, svaki mjesec određeni iznos mi skida banka i stavlja se u štednju. Neće to biti neki veliki iznos, ali čisto da imam za crne dane, neko putovanje ili uređenje životnog prostora (ako ga bude). Ne želim ulagati u neke zlatne poluge ili crypto, not my cup of tea. Mislim kako god, lova će mi dobro doći, ne kužim baš fraze da novac gubi na vrijednosti u banci. Podučite me."

Ne štede

Neki su rekli da ne štede: "Samo trošim. Ne štedim ništa. 0n ne gubi na vrijednosti nikad. Kad vidim da je toliko na računu, mirno spavam."

Drugi je dodao: "Iskreno mi ne pada napamet štedjeti, inflacija je previsoka. Ulažem u neke fondove, etf-ove i tako to. Za što štedim? Pa za svaki slučaj i za mirovinu, kakvo je stanje nacije neće nam tko imati zaraditi mirovine kad budemo stari."

"Ne štedim, alkoholičar sam i sve pare mi idu na votku (jer se u Zagrebu teško može naći adekvatna šljivovica) i filter 160", objasnio je treći.

A svoju situaciju je objasnio još jedan muškarac: "Uz kredit za stan i alimentaciju, nemam od čega štedjeti. Dobro je već i to što nisam u nerješivim dugovima."

Štednja

Javili su se neki koji štede i napisali: "Za svaki slučaj, isto tako, u štednju pa će kad-tad dobro doći. Kao svako-toliko me prosvijetli da će inflacija učiniti od, bubnut ću, 10.000 nekih 5000 kuna, ali ono, i dalje imam para."

"300 kuna mjesečno trajnim nalogom na žiro, 300 kuna u fondove. Štedim za 'bolje da imam nego da zafali'. Recimo, sad mi je trebalo privatno za doktore, naočale i za novu pećnicu. Pokušavam štedjeti i za putovanja jer bih htjela na par daljih mjesta (Japan), ali nekako uvijek ipak ode na nužnije stvari", objasnila je jedna žena.

Još jedna osoba je objasnila kako štedi: "Otkad živim sam, prosječno uštedim dvije do tri tisuće kuna. Sad planiram do 5000 kuna da mogu početi putovati po svijetu. Ima da posjetim sve, Tajland, Japan i Južna Amerika. Manje naručujem dostavu, što mi je i bolje za prehranu, i teretanu, ne trošim na gluposti tipa odjeća ili tech koji mi ne trebaju. Još uspijem i uživati u stvarima koje me zanimaju."

Štede za ono što vole

Neki su otkrili i za što štede: "Štedjela sam za upis na veleučilište. Upravo sam danas platila upisninu 20.000 kuna godinu. Sad trebam opet štedjeti jer se lagano krećem prema kraju godine i idu rega i kasko, a opet će trebati platiti iduću godinu školarinu. Štedjela sam u gotovini, ovako mi je preveliki temptation kad imam na računu za potrošiti."

"Budući da si nikad neću moći priuštiti nekretninu za rentanje, štedim za poljoprivredno zemljište. Kad vidim koliko idu gore cijene hrane mislim da bih to mogla biti jedna od pametnijih investicija da izbjegnem glad", dodao je jedan muškarac.

Neki štede za zdravlje: "Štedim tako što ne trošim. Štedim da sredim zube, a tu se ima štošta za srediti."

"Za mamu jer ima onu crkavicu od mirovine, oko 2300 kuna, a budući da mi je pomogla i financijski kad sam bio bez posla na drugoj strani države, ovako joj se odužim kad god mogu. Kako štedim? Bicikliram na posao (nije bilo prave kiše ovdje u Puli par mjeseci). Za izlaske ionako nisam sposoban nakon posla. Povremeno odradim neke kućne popravke ili radove. Od zadnjih poskupljenja kad pregledavam akcijske kataloge, ništa osim prehrane ne gledam. Stvari koristim sve dok ih sam ne mogu popraviti više ili se ne isplati ni popravak u servisu", objasnio je jedan muškarac.

Još jedan muškarac je dodao što voli: "Za iPhone 14 Pro Max, to volim. Nije mi žao para dati za nešto što me usrećuje i za putovanja. Kuću, auto imam, štedim za svoje gušte.

Ne vrijedi štedjeti

"Ako ti je inflacija trenutnih 12% znači da tvoj ušteđeni novac ima manju kupovnu moć nego što je imao prije. Ako štediš za crne dane razmisli koliko se to isplati i koliko će taj novac vrijediti za 30-40 godina, SPOILER ALERT, neće puno. Dobar primjer kako se financijska pismenost mora uvesti u Hrvatske škole", zaključio je jedan muškarac.