U poduljem i rječitom postu, Splićanin koji radi u hotelu, požalio se na nekulturne turiste, ali još više na komunalns službe Splita.

Ulica okupirana pubovima za Engleze

"Radim u hotelu koji se nalazi u centru same palače. Svaku večer kada idem doma s posla vidim nešto tužno, jadno i mizerno. Prolazim pokraj uličice u kojoj se nalaze 2-3 puba namjenjena Englezima, koja je okupirana i ne može se uopće prolaziti njom. To sam naučio na teži način prošle godine jer za 30-ak metara prolaza mi je trebalo nešto ispod 10 minuta.

Osim gužvi tu je i odvratna aroma koja kruži gradom. Miris mokraće i onaj "divni" miris masti tj roštilja iz restorana. Hodajući gradom uz sve te nelagode mora se dobro gledat u pod. Ah taj divni ljepljivi pod. Upio je sve moguće vrste sokova, alkohola, a da ne govorim rigotine.

'Postoje li komunalni redari'

Moje pitanje sad glasi: 'Postoje li komunalni redari u ovom gradu ili je to samo mit?' U slučaju da postoje:'"Zašto vas je 10 za cijeli centar koji se proteže od Bačvica pa do Kašuna?" Nije mi jasno zašto je teško angažirat više redara, stvoriti više radnih mjesta, naplaćivati više kazni, stvoriti uredniju i ljepšu atmosferu.

No nisu samo komunalni redari endemska vrsta u centru. Postoji koliko ja znam samo jedna marica policajaca ispred HNK u kojoj se oni ležerno odmaraju i čekaju poziv umjesto da postoje oni na terenu i oni kao "pojačanje". Čistoća obavlja sve što može no opet oni ne mogu ništa u vezi pišake i rigotina. Treba gradu neka dobra jedinica koja dezinficira centar svaku noć jer se ja više bojim koračat na nekim mjestima da ne bi neku bolest uhvatio. ", žali se Splićanin.

Posao za komunalce ili policiju

Brzo je odgovorio Splićanin koji ističe kako je čitao da se komunalni redati žale da ih je premalo i da nemaju ovlasti te prebacuju lopticu na policiju koja pak, po njegovom sudu, ne radi ništa. Drugi korisnik se nadovezao:

" U centru sam i aktivan sam sa prijavama. Policija uvijek reagira instant na prijave, a komunalci vole odgovarat na e-mailove i to je to. Reagirali su jedanput dobro, ali ostalo...ne može ih se niti vidjeti. Većina šušura se odvija po noći, a njih tada nigdje.", piše korisnik koji podsjeća da je "policija prije 3 dana sa interventnom isprašila turiste u Marmontovoj.". Ogorčen je prije svega na komunalnu službu: "Jedni druge prozivaju i normalan čovjek nema pojma tko je u pravu.

Da ne mogu naplatiti...a prometno redarstvo može? Ne mogu naplatit pa uopće ne pišu kaznu? Koji je to dječji izgovor?" ogorčen je.

Čišćenje bi moglo biti opasno

Jedan korisnik je pak skrenuo pozornost na to da je čišćenje dosta riskantno. " Najgora stvar koju bi nadležni mogli napraviti je čistiti to pod visokim tlakom. Tako se aerosoliziraju govna, mokraća, rigotina, govna od goluba (posebno opasno!), itd. Onda taj aerosol lebdi kroz centar i ulazi ljudima kroz prozore, lijepi se za kvake, aute. Tako se šire ptičja gripa, psitakoza, a mogu se itekako širiti i covid i majmunske boginje. Ovo se već radi u minimalno jednom gradu i to ujutro kad ljudi idu na posao. Rijeka ljudi prolazi, a čistači uokolo aerosoliziraju golublja govna. Ako su zbog gluposti Grada Splita na izbor samo gacanje po ljepljivom sranju i aerosolizacija sranja, birat ćeš ovo drugo.", skreće pozornost jedan korisnik.

Bilo je naravno i onih koji jednostavno tvrde da su takve stvari očekivana posljedica turizma.

'Kad je bilo novca nitko se nije bunio'

"Ajme satrali ste više s tim pijanim Englezima. Istina, sigurno su problem za određeni broj stanara tog dijela grada. I neka policija i inspekcije slobodno zatvore te pubove i kafiće što su se zakačili na te pub-crawl ture. Ali ovoliko apatije, zgražanja i čuđenja je stvarno pretjerivanje. Evo dvije teme zaredom. U Slobodnoj svaki dan članci u kojima i se kuka više nego šta Ukrajinci kukaju kad im Rusi pošalju par balističkih na neki grad".

" Ne znam što se čude. Dolazi nam isti tip ljudi kakvi smo mi sami. Kad je bilo novca, nitko se nije bunio, sad kad je počelo zapinjat i kad je euforija splasnula odjednom nam svaka dlaka smeta". napisao je drugi, "Proći ce ljeto i turisti, ostat će euri. Okreni glavu, trpi", poručuje jedan reditovac, a drugi zaključuje:

" Split, prva hrvatska kur*a turizma".