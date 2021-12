Prirodni roll on je najbolji roll on, ali kako napraviti roll on? Kreme, pilinge, maske, šampone, sapune možete napraviti kod kuće, pa tako i roll on. Uz pomoć recepta napravite domaći, prirodni roll on.

Izrada roll on dezodoransa je jednostavna, a za izradu potrebni su vam sljedeći sastojci:

25 grama pčelinjeg voska

50 grama kokosovog ulja

25 grama shea maslaca

2 žlice sode bikarbone

2 žlice kukuruznog škroba

1/4 šalice praha marante

Kako napraviti roll on:

Stavite pčelinji vosak, kokosovo ulje i shea maslac u mjernu čašu u mali lonac s nekoliko centimetara vode i pirjajte na laganoj vatri dok se ulja potpuno ne otope. Zatim izvadite iz vode i dodajte 2 žlice sode bikarbone, 2 žlice kukuruznog škroba i 1/4 šalice praha marante. Miješajte dok se potpuno ne sjedine i ne ujednače. Dodajte eterično ulje prema želji, primjerice ulje čajevca.

Premjestite smjesu u kalupe za roll on.

Roll on je gotov, ostavite ga da se stvrdne i možete ga koristiti. Domaći roll on dezodorans ostat će čvrst na normalnim sobnim temperaturama, ali ako je vruće držite ga u hladnjaku.