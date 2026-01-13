Suze, rasprave i ljubavne iskrice! Farmeri i dame skupa na završnom okupljanju

Dok su šetale crvenim tepihom, dame uzbuđenje nisu skrivale, a neke su iznenadile i promjenom imidža. Uz to, dio njih jedva je čekao doznati kako su njihovi farmeri, podijeliti s njima novosti, ali im i u lice reći ono što su možda ranije prešutjele.

„Ne veselim se vidjeti nikoga. Moja ideja da smo mi nekakvo društvo, da imamo nešto zajedničko, se rasplinula kao balon“, direktna je bila Đurđa, još uvijek zamjerajući konkurenticama što su stale u Željkovu obranu kad se ona pobunila protiv njega.

„Adrenalin me pere, tremu nemam, ali očekujem kaos“, Nina je otkrila.

„Ne veselim se baš vidjeti Roberta... Više mi se svidjelo selo nego Robert“, poručila je Suzana još ljutita jer ju je farmer poslao kući s imanja.

Anita Martinović pozdravila je okupljene dame, a zatim su im se, jedan po jedan, pridružili i parovi.

Ksenija i Josip Đ. ušli su prvi i svi su mogli osjetiti njihovu kemiju. Ljubav među njima cvjeta svakim danom sve više!

Zatim su ušli i Dottie i Josip E. Unatoč osmjesima, farmer je otkrio: „Ne pričamo o nekoj velikoj ljubavi, više je to na bazi prijateljstva“.

Željko i Nada i dalje su samo prijatelji, no uživaju u međusobnom društvu. Dejan i Miljana stigli su ruku pod ruku, no kratko su priznali kako se njihov odnos nije razvio nabolje.

„Ponosno se osjećam jer sam s najljepšom curom u dvorani“, kazao je razdragani Tomislav ušetavši s Viktorijom.

Ankica i Robert odmah su dali do znanja da među njima nema ničega, priznavši da se čak više i ne čuju.

Prisjećanje na trenutke

Stiglo je vrijeme za sažetka s imanja, a prvi na redu bili su Željko i njegove dame. Tijekom priloga brzo je došlo na vidjelo tko je koga tračao iza leđa, a vesele trenutke popratili su smiješkom. Nada je čak i zaplakala kad je vidjela koliko su Željko i ona uživali na svom romantičnom putovanju. Ostale Željkove dame složile su se da im je na imanju najviše smetalo što je farmer uvijek želio biti dominantan i malo iznad žena i to ih je, priznale su, najviše odbijalo.

„Nada je mirnija, staloženija i možda bi ga mogla malo promijeniti... Iako ne vjerujem da se ta rodila s kojom će se Željko skrasiti“, Ana je poručila.

„Nas dvoje ćemo nastaviti dalje bez publike“, tajanstveno su poručili Željko i Nada.

Na red je stigao i Tomislav koji se na vrući kauč smjestio sa svojim djevojkama. Smijeha nije nedostajalo dok su se prisjećali svih anegdota, svađa i šarolikih avantura iz Drežnik-Grada.

„On je divan momak, ali nema ono nešto. Da imamo još malo fore da ga formiramo, da bude muškarčina“, šalila se Seida koja je tijekom boravka na imanju imala zadatak Tomislava poučiti udvaranju ženama.

I Viki je kazala kako se s mladim farmerom uvijek sjajno zabavljala, no ona ljubavna iskra s njezine se strane nikad nije upalila: „Mora još puno učiti kako funkcioniraju veze i ljubavni odnosi. Ali mislim da smo mu nas četiri dosta pomogle i promijenile nabolje.“

„Dogodila se ona prijateljska ljubav i s tim sam zadovoljan. Da je Viki pokazala više zanimanja za mene, vjerojatno bih se i ja otvorio. Bio sam oprezan da ne budem povrijeđen“, zaključio je Tomislav.

A kakvi će biti dojmovi sa preostale četiri farme, pokazat će posljednja epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.