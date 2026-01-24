U 77. godini preminuo Dalibor Brun: Domaća glazbena scena ostala bez jedne od svojih legendi

Dalibor Brun (76), hrvatski pjevač zabavne i pop glazbe iz Rijeke, preminuo je danas, potvrđeno je iz njegove diskografske kuće Croatia Records za Večernji List. Odlazak jednog od najomiljenijih domaćih glazbenika potresao je glazbenu scenu i brojne obožavatelje koji su desetljećima pratili njegov rad.

Karijera započeta u riječkim bendovima

Dalibor Brun rođen je 19. rujna 1949. godine u Rijeci, gdje je i započeo svoj glazbeni put. Prve ozbiljne korake napravio je u riječkoj skupini Uragani, a 1968. godine postao je član legendarne Korni grupe, u kojoj je u ranim godinama zamijenio Dušana Prelevića.

Već od 1969. godine započinje samostalnu karijeru i postupno gradi status jednog od prepoznatljivijih glasova domaće scene.

Hitovi i veliki festivali

Tijekom karijere Brun je surađivao s brojnim uglednim skladateljima i tekstopiscima, među kojima su Đorđe Novković, Stipica Kalogjera, Hrvoje Hegedušić, Maja Perfiljeva i Drago Britvić. Njegove pjesme često su se mogle čuti na radijskim postajama, a emotivne interpretacije donijele su mu veliku popularnost.

Nastupao je na najvažnijim domaćim festivalima, uključujući Splitski, Zagrebački i Opatijski festival, te na Melodijama Istre i Kvarnera, gdje je 1968. osvojio drugu nagradu publike. Pjevao je i na međunarodnim smotrama poput Vaš šlager sezone i Beogradskog proleća.

Trag koji ostaje

U kasnijim godinama surađivao je i s mlađim izvođačima, među kojima su Dražen Zečić, Siniša Vuco i Željko Pavičić, a bio je i dio Hrvatskog Band Aida 1991. godine. Odlaskom Dalibora Bruna domaća glazbena scena ostala je bez glazbenika čiji će se hitovi i dalje slušati i pamtiti.

