Jak pritisak u glavi? Nesnosna glavobolja bez evidentnog uzroka? Ovako nešto dogodi se i najotpornijima, a najčešći krivac za to upravo je vrijeme. Tegobe uzrokovane promjenom vremena poznate su pod imenom meteoropatija, a ljudi koji te tegobe osjećaju nazivaju se meteoropati. Istraživanja su pokazala da je sklonost meteoropatiji češća kod žena, nego kod muškaraca.

No, zašto do meteoropatije uopće dolazi? Je li ona opasna i može li se to stanje liječiti? Odgovore na sva ta pitanja dala nam je voditeljica Odjela za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju pri Državnom hidrometeorološkom zavodu mr.sc. Lidiji Srnec.

'Organizam pokušava postići ravnotežu s atmosferom'

“Meteoropatiju možemo definirati kao skup simptoma koji se javlja kod čovjeka zbog reakcije organizma na promjene u atmosferi. Svaki boravak na otvorenom izlaže nas utjecaju atmosfere. Također, boravkom u zatvorenom prostoru izloženi smo nekim svojstvima zraka iz okolne sredine. Nagle promjene vremena, premještanje frontalnih sustava koji sa sobom donose zračne mase bitno drugačijih karakteristika od masa koje su im prethodile, mogu kod osjetljivijih ljudi stvoriti određene zdravstvene tegobe. Naime, organizam pokušava postići ravnotežu s atmosferom. Poteškoće se javljaju kod ljudi koji to nisu u mogućnosti brzo i bez posljedica”, rekla nam je doktorica Srnec u velikom intervjuu koji je dala za Net.hr u svibnju.

Dr. Hida Nierenburg, stručnjakinja sa zavoda Nuvance Health objašnjava da postoje i okidači koji će u najvećem broju slučaja izazvati iscrpljujuće glavobolje.

Uobičajeni okidači su dehidracija, glad, nedostatak sna, određena pića ili hrana, stres, pa čak i vremenske promjene.

Prema Američkoj zakladi za migrenu, više od trećine ljudi koji se bore s migrenama priznalo je kako su upravo vremenski uvjeti “krivi” za pogoršanje same migrene. Osobe s epizodičnom i kroničnom migrenom osjećaju pogoršanje simptoma s ekstremnim vremenskim promjenama, vrućim ili vlažnim vremenom i promjenama barometarskog tlaka. Međutim, istraživači nisu uspjeli pronaći dovoljno znanstvenih dokaza koji bi identificirali jasnu korelaciju između migrene i vremena. Unatoč tome, mnogi stručnjaci vremenske čimbenike ističu kao potencijalne okidače migrene.

Istraživači i dalje proučavaju korelaciju između migrene i vremena

Nekoliko studija koje su pokušavale pronaći korelaciju između vremena i migrene dale su oprečne rezultate. Nekoliko je stvari koje mogu uzrokovati ove kontradiktorne rezultate i utjecati na uspostavljanje korelacije.

Na primjer, mnogi ljudi koji se bore s migrenom, imaju nekoliko okidača koji bi na njih mogli utjecati u isto vrijeme, pa je istraživačima teško izdvojiti vrijeme kao jedini uzrok nečijih simptoma migrene. Osim toga, definicija i opis vremenskih promjena mogu biti različiti za svaku osobu, a neki ljudi mogu biti osjetljiviji od drugih na vremenske promjene.

Smanjivanje simptoma migrene povezanih s vremenskim prilikama

Nemoguće je kontrolirati vrijeme – što je najveći izazov za minimiziranje samog okidača. Prvi korak za minimiziranje ovih okidača jest obratiti pozornost na vremenske uvjete koji utječu na to kako ćete se osjećati. Na primjer, ako visoke temperature uzrokuju migrenu, ostanite na hladnom mjestu s klima uređajem tijekom vrućih dana. Ako morate biti vani po vrućem vremenu, nosite šešir, sunčane naočale i široku odjeću i držite se hlada.

Bitno je regulirati i neke druge potencijalne okidače, kao što su hrana i piće.

Ako vam neka hrana izaziva migrenu, logično - izbjegavajte ju. Primjerice, brojna su istraživanja pokazala da kemikalije u određenim vrstama hrane, kao što su čokolada i topljeni sirevi i meso, mogu izazvati migrenu. Bitno je i jesti redovito jer sama glad može izazvati migrenu. Konzumirajte redovite obroke, bez dužeg posta. Pazite i na to da se dovoljno naspavate. Većina odraslih trebala bi spavati sedam do osam sati tijekom noći.

Ostanite hidrirani. Većina odraslih trebala bi piti najmanje osam čaša tekućine dnevno. Voda je obično idealan izbor.

Izuzev svega navedeno, uvijek pri ruci imajte i lijekove za migrenu. Posjetite stručnjaka kako biste utvrdili koja je vrsta lijeka za vas najbolja.

Praćenje vremena, izbjegavanje svega što bi moglo uzrokovati migrene te lijekovi za slučaj krajnje nužde mogle bi vas spasiti ove nimalo ugodne tegobe.