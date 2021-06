Nekada smo sportska natjecanja pratili grupno, oblačili dresove, grlili se, navijali, smijali i plakali. Gledamo li prijenos utakmice na manjem ekranu unutar vlastitog doma ili pak na terasi kafića nije bilo toliko važno. I dalje volimo navijački zanos podijeliti s društvom, no 'novo normalno' bez sumnje je učinilo svoje. Ljudi se sve više povlače u svoja četiri zida i zato kada prate utakmice žele potpuni doživljaj.

Baš kao što prijatelj odgovara na naše društvene, emocionalne i mnoge druge potrebe, Samsung Neo QLED 2021 TV zadovoljit će našu potrebu za unaprjeđenjem kvalitete provođenja vremena pred ekranom. Iako ekran nikada neće zamijeniti prijateljsko lice, važno nam je što sve putem njega možemo doživjeti te na koje sve načine iskusiti mogućnosti koje nudi. Danas su te mogućnosti brojne i predstavljaju svojevrsnu revoluciju u svijetu televizora. Filmovi, serije, sportska natjecanja… Svi ti sadržaji danas imaju novo ruho.

Veliki ekran za potpuni doživljaj

Osjećaju da ste 'uživo na terenu' prvenstveno doprinosi veličina ekrana. Štoviše, prema istraživanju tvrtke Samsung jedan od glavnih razloga za kupnju novog TV uređaja jest želja za većim zaslonom. Zanimljivo je i da se povećavanjem veličine zaslona televizora, povećava i sama rezolucija. To u pravilu znači da bolja rezolucija, poput one koju imaju Samsung Neo QLED 4K televizori, nositelji nagrada poput Top Choice 2021 od Newsweeka za model QN90A, na zaslonu donosi jasniju sliku. Veći zaslon omogućit će vam da upijete svaki trenutak koji se događa na terenu.

Za najbolje i najstvarnije iskustvo gledanja, zaslon bi trebao zauzimati 40 stupnjeva vidnog polja. Ovu udaljenost vidnog polja možete izračunati na temelju podatka o veličini televizora Odgovarajuću udaljenost dobit ćete kada veličinu zaslona pomnožite s 1,2. To bi značilo da uz televizor zaslona dijagonale 75 inča, trebate sjediti na mjestu koje je udaljeno 90 inča ili 2,3 metra od zaslona. Dakle, velik televizor poput Samsung Neo QLED modela pokrit će velik dio vašeg vidnog polja, a istovremeno ćete moći zadržati potrebnu udaljenost i u manjim prostorima.

Navijajte s ekipom

Kada se 'udubimo' u sadržaj koji pratimo, a osobito ako je riječ o sportskim natjecanjima, važno nam je i kvaliteta slike. Na Neo QLED televizorima slika je čišća i oštrija nego ikad dosad s naprednim vizualnim detaljima. Procesor Neo Quantum Pro 8K na Neo QLED 8K televizorima sadrži revolucionarnu tehnologiju koja pomoću umjetne inteligencije maksimalno optimizira prikaz u 8K rezoluciji koristeći podatke dobivene iz čak 16 neuronskih mreža.

Na utakmicu ste pozvali društvo i netko stalno odlazi na toalet, po grickalice ili 'protegnuti noge', a svjetla u kućanstvu se pritom stalno pale i gase. Samsung Neo QLED televizor prilagođen je i takvoj situaviji. Quantum Matrix Pro tehnologija donosi značajno smanjenje probijanja pozadinskog osvjetljenja oko predmeta na tv slici (Blooming), popraćeno preciznim osvjetljenjem za prikaz dubokih tonova crne boje s izraženim detaljima, zahvaljujući inovativno sićušnim Quantum Mini LED diodama.

Sve je bolje u boji

Prvi televizori prikazivali su samo tri osnovne boje – crvenu, plavu i zelenu. Slika je bila mutna i maglovita, no i to je bilo dovoljno da privuče gledatelje. Današnji televizori natječu se u ponudi kvalitete slike, a boja u tome igra itekako značajnu ulogu. Mi kao gledatelji danas očekujemo daleko više, a razvoj tehnologije to nam je i omogućio. Samsung Neo QLED televizor posjeduje 100%-tni volumen boje uz Quantum Dot tehnologiju koja će vam omogućiti da uočite svaku mrlju na dresu igrača. Neo QLED odlikuje se kvantnim točkama nano reda veličine koje omogućuju da u svemu što gledate vidite 100 %-tni volumen boje, čak i u najsvjetlijim scenama.

Zvukovi s tribina

Vi ste se namjerili gledati utakmicu, a vaš partner/partnerica baš je tada odlučio/la usisavati. Uštedite vrijeme i živce koje biste inače potrošili na svađu jer vas vrhunska kvaliteta zvuka Samsung Neo QLED televizora neće razočarati. Adaptive Sound tehnologija koristi umjetnu inteligenciju za optimizaciju zvuka na temelju analize scena u stvarnom vremenu s obzirom na sadržaj. Nadalje, čak i bolje nego prije, Object Tracking Sound Pro tehnologija na Neo QLED 8K modelima prati radnje na zaslonu, pozicionira reprodukciju na zvučnicima i stvara najrealniji osjećaj zvuka kako se objekti kreću na zaslonu, kao i Object Tracking Sound+ na 4K modelima. Potpunom doživljaju doprinijet će i značajka SpaceFit Sound koja također analizira okoliš, a zatim automatski prilagođava zvuk televizora u skladu s njegovim idealnim postavkama. Činit će vam se da su navijači s tribina u vašem dnevnom boravku!

