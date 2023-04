Georgea Blakey je za za Daily Mail otkrila nevjerojatnu obiteljsku tajnu.

Otkrila je da je njezin otac skroz bio umoran, ali nisu znali zašto: "Moj otac je bio neprestano umoran s uznemirujućom sposobnošću da zaspi bilo gdje, u bilo koje vrijeme pa čak i za volanom našeg obiteljskog automobila. Jednom je došlo do neugodne scene kada je na školskom koncertu zadrijemao u prvom redu, a njegovo hrkanje odzvanjalo je kroz pjesmu koju smo pjevali. I to je samo jedna od mnogih sličnih scena u nizu."

"Prošlo je 30 godina prije nego što sam dobila objašnjenje, koje se pokazalo kao zapanjujuće, ali i veoma zbunjujuće. Bio je to odgovor koji je u sekundi srušio sve što sam mislila da znam o svom djetinjstvu i odrastanju. Tata je zapravo bio iscrpljen jer je bio umoran zbog dvostrukog života koji je vodio, odnosno od tajnih posjeta svojoj drugoj obitelji gotovo svakog vikenda. Kasnije, kada su na svjetlo dana isplivali detalji njegovog tajnog života i druge obitelji, shvatila sam da sam okružena paralelama i nekim uznemirujućim kontrastima", objasnila je Georgea.

Istina izašla na vidjelo

Zatim je ispričala kako je cijelo vrijeme bio blizu druge obitelji: "Živjeli su samo nekoliko kilometara od nas, na drugoj strani centralnog Londona, nisu čak bili ni tako daleko. Ali dok je naša obitelj živjela udobnim životom, moja majka je bila ugledna liječnica, a otac broker koji je postao povjesničar, njegova tajna obitelj živjela je u skromnim uvjetima."

"Pokazalo se da je moj otac imao još dvoje djece, uključujući kćerku koja je bila samo malo mlađa od mene. Ja sam se školovala u prestižnoj, privatnoj ženskoj školi Svetog Pavla, a ona je išla u lokalnu gimnaziju. Nas dvije izgledamo drugačije, ona ima tamnu kožu, ja imam svijetlu. Najčudnije od svega je što moj otac dao mojoj tajnoj sestri isto ime, Georgia, samo što se njeno pisalo drugačije", dodala je.

Sve se saznalo nakon njegove smrti. "Istinu sam saznala u telefonskom pozivu koji sam primila ubrzo nakon očeve smrti. Bilo je to ljeto 2013., a moj otac George, koji je tada imao 77 godina, preminuo je od upale pluća. Bilo je to neočekivano i bili smo tužni, ali nismo bili jedini! Dok smo tugovali u zapadnom Londonu, ljubavnica i djeca mog oca nosili su se s vlastitim gubitkom nakon što su otkrili da je preminuo tek kada se njegova osmrtnica - kao poznatog ekonomskog povjesničara, pojavila u Timesu", rekla je Georgea.

Polusestra ju je kontaktirala

Ubrzo ju je i polusestra kontaktirala: "Nije prošlo puno vremena prije nego što me je moja polusestra, tada stara 35 godina, pronašla i kontaktirala. Bila sam u tolikom stanju šoka kada se predstavila, da sam veći dio razgovora jednostavno šutjela. Sjećam se da sam sjedila na krevetu dok su mi noge klecale, a ona je bila neutješna i vrlo uznemirena i samo je željela znati što se dogodilo njenom ocu Georgeu. Propustio je njen rođendan, a to nikada ranije nije napravio i neobjašnjivo je nestao iz njenog života."

"Objasnila sam joj da je bio u bolnici posljednjih tjedana, da je bio previše bolestan da bi uopće izašao iz sobe i da nije mogao obaviti bilo kakve privatne pozive s mojom majkom koja je bdjela pored njega danonoćno. Georgia mi je objasnila da se ona zove doslovno isto kao ja i da imam polubrata koji se zove Oliver. Na kraju je ispalo da je naš pas Stitch, gluh, ali glasan, nekada pripadao njoj. Divlja mačka, za koju je moj otac rekao da ju je pronašao na ulicama Londona, također je bila njena", rekla je.

"Nisam odmah upoznala svoju novu obitelj. Ubrzo nakon ovog emocionalnog potresa uslijedio je još jedan udarac: mojoj kćerki Romilly je dijagnosticiran neuroblastom, dječji tumor. Neko vrijeme je moj fokus bio usmjeren samo na oporavak moje kćerkice i tek 2016., kada je Romilly prošla najgori period, konačno sam bila spremna upoznati svoju novu obitelj, Georgiju i Olivera, licem u lice", priznala je.

Svi su znali osim nje

Georgea je saznala da su mnogi znali za tu tajnu. "Čini se da su neki ljudi znali za ovu tajnu, iako ja nisam. Jedan obiteljski prijatelj povremeno je na božićnim zabavama pravio lapsuse u pijanom stanju. U rijetkim prilikama kada sam skupila hrabrost otvoriti tu temu sa svojom majkom, ona je to odlučno poricala. Iskreno, vjerujem da mama nije znala za tajni život svog muža."

"Nikada nisam imala hrabrosti pitati svog oca. Nikada nismo otvarali tako osobne teme, ali suprug Jamie me je ohrabrio da se nađem s Georgijom i tako smo se našle, kao i naš brat, u jednom restoranu na pola puta između naše dvije obiteljske kuće. Dočekali su me ogromnim zagrljajem. Na početku je napeta tišina ispunila prostor između nas. Sve što sam mogla pomisliti bilo je da moja polusestra ne liči meni. Njena majka je bila s Jamajke, moja je bila Skandinavka. Ipak, Oliver je toliko ličio na našeg oca, da je to bilo nevjerojatno. Imao je istu figuru i iste jagodice", objasnila je.

Oni su znali za nju. "Rekli su mi da su oduvijek znali za mene i mog brata. Tata je otišao toliko daleko da je s njima podijelio detalje o našem djetinjstvu - znali su da volim umjetnost i glazbu, a i sami su imali takve interese. Georgia je rekla da im je moj otac rekao da se razdvojio od moje majke i da imaju brak samo na papiru. Morala sam im objasniti da to nije bio slučaj. Mogla sam zaplakati samo razmišljajući o tome kakve je laži izrekao, koje je izgovore davao jer je jedva provodio vrijeme s njima. Pitala sam zašto nas nikada nisu kontaktirali, a Georgia je otkrila da im je George stalno govorio da nas ne smiju pokušavati pronaći. S poštovanjem su slijedili njegove želje dok je bio živ."

Kockice su se posložile

"Moj otac se oženio mojom majkom Dianom 1967. godine, kada je on imao 33, a ona 35 godina. Ja sam stigla na svijet 1971. godine. Nije bilo nagovještaja da je moj otac ikada imao aferu sve dok nije sreo Georgijinu majku, ambicioznu glumicu, u jednom noćnom klubu u Londonu 1976. godine i zaljubio se. Dvije godine kasnije, stigla je Georgia, a zatim i njen brat Oliver 1988. godine. Georgia kaže da je moj otac tvrdio njenoj majci da će se razvesti od Diane i da je ona strpljivo čekala taj dan. Čak ju je i zaprosio, ali je ona odbijala reći 'da' sve dok se otac ne razvede. On je uglavnom vrijeme s njima provodio vikendima, a bilo joj je čudno što je inzistirao da zavjese uvijek budu navučene prije obiteljskog ručka. Georgia je otkrila i da je naš otac uvijek bio prisutan na velikim događajima kao što je njen rođendan ili rođendani njezino troje djece. Pokazala mi je mnogo fotografija Georgea u njihovoj kući, uključujući i onu na kojoj drži jedno od njene djece, svog unuka", dodala je.

Otkrile su i zašto se odlučio na ista imena djece: "Što se tiče nas dvije i naših identičnih imena, zaključili smo da je to osmislio da ne bi bio uhvaćen u slučajnoj grešci dok razgovara o bilo čemu što se tiče neke od nas dvije. Obje smo živjele u kućama punih životinja, u mom slučaju s puno mačaka i pasa lutalica koje smo spasili s ulice. Uglavnom ih je prisvajao moj otac", piše Daily Mail.