Jednu ženu je šokirala njezina kolegica kada joj je ispričala o svom odnosu sa sinom i otkrila koliko su bliski.

O svemu se odlučila obratiti korisnicima Reddita: "Zanima me vaše mišljenje oko jedne prepirke koju vodim s kolegicom na poslu. Dakle, žena ima 41 godinu i samohrana je majka sina od 17 godina. Cijelo vrijeme mi priča o njemu i ja se iskreno zgražam na njene izjave, a kad joj kažem da to nije normalno, samo mi odgovori da ja nemam dijete pa ne znam kako je to. Uglavnom, neke od stvari koje mi priča o sinu su; kako ga još uvijek kupa, reže mu nokte, kupuje mu odjeću (ona sama, ni ne vodi ga sa sobom, samo mu izabere što se njoj sviđa i on to nosi), nije da mu brani imati curu, ali stalno mi govori 'kaj će mu cura, ima tu mene, ima tetu (koja živi s njima), ima psa i mačku i dovoljno mu je'. Priča mi kako on nju nikad neće napustiti i čak i da nađe curu/ženu, da mogu eventualno živjeti svi zajedno. A možda ono najgore od svega, rekla je da čim mali završi srednju, kako ga već čeka posao, ona će dati otkaz (s 42 godine) i on će se brinuti o njoj. Doslovno je rekla 'ja sam se brinula za njega 18 godina, sad će on za mene'. Koliko sam skužila iz priče, sin joj nije "prisiljen" na ništa od toga nego je jednostavno od malih nogu odgajan tako da je mama Bog Isus Krist, alfa i omega i da ništa drugo u životu nije bitno. I ona me uvjerava da je to sasvim normalno. Mentalni pacijent ili brižna majka?"

Majka manipulira sinom

Mnogi su komentirali da majka manipulira sinom: "Mama ima snažan strah od toga da će ostati sama, onda manipulira malim da ostane s njom za vijeke vjekova, amen. No, svakako mi pojedine stvari nalikuju na teže deluzije (da kupa svog sina? osim ako mali nema teža fizička i/ili mentalna oštećenja, ne vidim razlog zašto bi ga ona kupala), zanimljivo bi bilo vidjeti kakva mentalne gimnastike koristi da racionalizira takva ponašanja. Uglavnom, ne mogu reći da mi je čudno, shodno (pretpostavljenom) kontekstu, ali dakako da narušava svaku granicu zdravog odnosa između roditelja i djeteta."

Na taj komentar je odgovorila žena koja je ispričala cijelu priču: "Ma mali je skroz zdrav, a način na koji objašnjava to ponašanje je zapravo poprilično banalno 'zašto ne bi?'. Doslovno ju pitam 'znači kupaš svog 17-godišnjeg sina, pereš mu spolne organe i sve to? I samo mrtvo hladno odgovori 'pa da, kaj?'. I sad tu imam samo dvije opcije, ili reći 'ok' ili reći 'ti si je... bolesna i trebaš prestati to raditi', ali onda će se naljutiti naravno i početi se svađati, a to mi se ne da."

"To se događa nerijetko kod majki s narcisoidnim poremećajem ličnosti. Čini se kao da majka iz velike ljubavi prema djetetu čini sve da mu 'olakša život', a zapravo ga čini neprilagođenim, nesposobnim da se brine za samog sebe i na taj način osigurava da je dijete nikad ne napusti jer će još dugo vremena biti ovisan o njoj. To je form of abuse", rekao je jedan muškarac.

Neki smatraju da je sina strah majke: "Da dijete može reći NE, vjerojatno bi rekao NE svemu ovome, ali vjerojatno mu je majka utjerala strah u kosti pa joj dopušta da mu radi to što mu radi. Kad završi srednju, neka se brže bolje osamostali, nađe posao koji nije tamo gdje je njegova majka i bježi od nje i priuči se onome čemu ga nije naučila majka."

Odgojem ga je uništila

Velika većina Redditovaca smatra da ga je uništila takvim odgojem i pristupom: "Uništila je dijete. Na kraju će vrlo vjerojatno otići u neki ekstrem, ili će se dijete trgnuti i skužiti što mu je mamica radila cijelo djetinjstvo pa će se posvađati ili će ostati zarobljen u maminoj mreži i na kraju ostati sam."

"Dosta dobar način da uništiš dijete. Žena ima žešćih mentalnih problema i očito ne može naći nikoga da ju voli kao partner pa iskaljava svoje potrebe nad djetetom. U redu je što mu kupuje odjeću, možda je lijen ići u šoping. Ja volim kad meni žena kupi neku majicu pa ne moram ići u taj pakao, ali kupanje i rezanje noktiju? To ne mogu nikako okrenuti da zvuči iole normalno. Je li viče 'mama gotov sam kad obavi nuždu?'," zanimalo je jednog muškarca.

Zato je jedan Osječanin posumnjao na ovo: "Znači malom je stepmom najtraženija kategorija na Pornhubu. Šalu na stranu, ovo zvuči kao dva zeznuta života kako god završilo. Godine terapija, ako uopće bude mogao to financijski pokriti."

Radi li se o seksualnom zlostavljanju

Neki smatraju da se tu radi o seksualnom zlostavljanju: "Ako ga kupa sa 17 godina, a nije invalid ili mentalno nesposoban, čak bih rekla da je to zlostavljanje. Nadam se da nije seksualno."

"Za muško je ovo i gore od seksualnog zlostavljanja. Ovo je čisto je... u mozak. Neću reći da sam i sam prošao nešto slično, mene su je... na drugačiji način, ali isto sam iz cijele priče izašao dosta uništen i depresivan. Dobra je stvar ako se uspiješ osvijestiti i vidjeti kako žive drugi ljudi, loše je ako te nema tko osvijestiti", objasnio je jedan muškarac.

Jedna žena smatra da ju se treba prijaviti: "Ženu treba prijaviti socijalnoj skrbi dok je dečko još maloljetan."

Bit će drugačije kad upozna ženu

Neki misle da će se sve promijeniti kad upozna pravu ženu: "Ona je mentalni pacijent, ali neka malom zamiriše nektar ženskog spolnog organa, brzo će on zaboraviti na mamu."

"Prije će mali postati gay u ovakvim slučajevima nego da će naći curu. Mama nema onda žensku konkurenciju i to joj godi", pomislio je drugi.