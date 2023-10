Svi smo upoznati s opasnostima na internetu i imajući to na umu, roditelji često stavljaju ograničenja na aplikacije na njihovim mobitelima kako bi osigurali da je sadržaj koji njihova djeca koriste prikladan. No, nešto što zapravo ne možete kontrolirati je da vaša djeca kontaktiraju svoje kolege iz razreda, piše The Mirror.

Jedan zabrinuti otac ostao je užasnut kada je shvatio da njegova 11-godišnja kći i njene prijateljice raspravljaju o tome da im je netko iz razreda poslao SMS u kojem traži "gole slike". Tata je s kćeri "oštro razgovarao" o situaciji, no priznao je da je šokiran što se djeca "trude glumiti da su starija nego što zapravo jesu".

On je na Redditovu roditeljskom forum izrazio svoju zabrinutost te je potražio pomoć od roditelja koji su prošli kroz sličnu situaciju.

"Imam 11-godišnju kćer i ono što doživljavam je da se sva ta djeca pokušavaju ponašati kao mnogo stariji nego što stvarno jesu. Ja sam očuh, ali sam njen otac već sedam godina, a ona je moje sve", započeo je svoju ispovijest otac.

Ne želi izgubiti povjerenje svoje kćeri

"Večeras sam odveo nju i njene dvije prijateljice na večeru i saznao nešto užasno kao roditelj. One su 'šiframa' i pantomimom raspravljale o poruci koju je jedna od njih dobila, a u kojoj kolega iz razreda traži gole slike. Odmah sam završio s večerom i vratio ih kući jer su imale 'prespavanac'. Imao sam vrlo strog razgovor sa svojom kćeri o tome što se dogodilo dok su njene prijateljice ostale u šatoru koji sam postavio za njih", istaknuo je zabrinuti otac.

"Planiram razgovarati sa svim roditeljima o tome što sam saznao, ali ne želim izgubiti povjerenje vlastitog djeteta ako se dogode bilo kakve veće posljedice. Imate li savjet o tome što da dalje učinim?", napisao je očajni otac.

Reditori su mu odgovorili da će dugoročna korist od rješavanja situacije nadmašiti one kratkoročne negativne stvari koje bi se mogla dogoditi.

"Mislim da je dugoročno bolje da to iznesete na vidjelo. Vaše će se dijete osvrnuti na to i razmisliti, 'Mome je tati bilo dovoljno stalo da to zaustavi', a ne 'To se događalo, a moj je tata bio previše nezainteresiran da bi uopće primijetio'", napisao je jedan od njih.

'Nije vrijeme za kažnjavanje'

"Kao dijete koje je imalo pristup internetu i hrpi aplikacija za razmjenu poruka i fotografija u vrijeme dok sam išao u srednju školu, volio bih da je jedan od mojih roditelja razgovarao sa mnom o sigurnosti na internetu koja se posebno odnosi na golišave fotografije i seksualne sadržaje", dodao je drugi korisnik.

"Bio sam u srednjoj školi u povojima društvenih medija kakvima ih danas vidimo i bilo bi jako lijepo da je netko razgovarao sa mnom o tome. Ja ne mogu ništa zamjeriti svojim roditeljima, mislim bio sam klinac i oni vjerojatno nisu imali pojma o pola stvari koje su bile tamo jer su bile tako nove", istaknuo je jedan od reditora.

"Mislim da je ovo prilika za edukaciju, a ne za kažnjavanje. Jasno dajte do znanja da ako, unatoč vašim upozorenjima, vaša kći ili njene prijateljice ikada pogriješe i podijele neprikladne stvari na internetu ili se sastanu s nekim i dogodi se nešto loše, nikada neće biti u nevolji ako vam se obrate. Ovo je vrijeme za postavljanje granica i obrazovanje, a ne za kažnjavanje i dominaciju", napisao je jedan korisnik.