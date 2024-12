Rodila petero djece nepoznatim ljudima: 'Govore mi da iskorištavam svoje tijelo'

Ariel Taylor (33) iz Kanade, koja ima vlastitu kćer, drugim parovima je počela pomagati da postanu roditelji prije gotovo deset godina.

Svoja iskustva o surogatstvu dijeli na društvenim mrežama i kaže da tako želi informirati ljude. Iako dobiva mnogo podrške, također se suočava s negativnim komentarima pa tako neki čak misle da je parovi iskorištavaju, piše The Sun.

Iskustvo surogat majke

"Jedni misle da su surogat majke bogate i da zarađuju milijune, dok drugi smatraju da smo siromašne i da nas iskorištavaju. Istina je da smo mi obične žene koje žele pomoći nekome tako što će nositi njihovo dijete. Roditelji koji žele dijete uglavnom su obični parovi koji imaju neki oblik neplodnosti", rekla je Ariel za What’s The Jam.

Kanađanka je otkrila da je pet puta bila surogat i da je šest puta donirala jajne stanice te da su ta iskustva definirala njezin put jer je uistinu htjela pomoći drugima. Priznala je da joj je osnovna motivacija bila jednostavna – željela je pomoći nekome da doživi radost roditeljstva, baš kao što je i ona.

"Pomisliti da mogu dati taj dar nekome tko ga treba, bilo mi je nevjerojatno važno. Osim toga, stvarno sam voljela biti trudna, ali znala sam da ne želim više imati svoju djecu", rekla je.

Ariel je 2015. godine rodila svoju djevojčicu Scarlett, a kasnije te godine je započela svoj put kao surogat majka pa se u siječnju 2016. godine, nakon što je pronašla obitelj, podvrgnula prijenosu embrija, koji je medicinski postupak koji uključuje premještanje oplođenih jajnih stanica, odnosno embrija, u maternicu. To je posljednji korak u postupku in vitro oplodnje (IVF).

Nažalost, Ariel je u svibnju izgubila bebu tog para u četvrtom mjesecu trudnoće. Pokušala je ponovno s novim parom u jesen 2016. godine, a u kolovozu 2017. rodila je bebu R. Kasnije je još četiri puta rodila kao surogat, Ari u prosincu 2018. godine, bebu J, brata bebe R u travnju 2021. i DJ-a u srpnju 2023. godine.

Ariel je htjela pomoći neplodnim parovima da imaju djecu

"Predati dijete roditeljima uvijek je bilo nagrađujući dio procesa. Imala sam sreću da je trudnoća dobro prošla. To me činilo sretnijom, nisam se puno debljala i nisam imala komplikacija", rekla je Ariel, koja radi kao terapeut za plodnost.

Između trudnoća je pazila na vraćanje zdrave tjelesne mase i održavanje forme. Imala je ukupno četiri carska reza, što je maksimalno dopušteno za surogatstvo.

"Unatoč tome što volim trudnoću, do trenutka kada sam došla do posljednje trudnoće, moje tijelo mi je govorilo da je vrijeme da stanem. Oporavak je bio puno duži, bila sam natečena i boljelo me pa je to bio novi izazov za mene. Moje tijelo mi je govorilo: 'Dosta je', i morala sam prihvatiti da je moj put gotov. Uvijek ću imati ta iskustva. Mislim da sam stvorena za surogatstvo, i stvarno je lijepo koristiti svoje tijelo za nešto dobro", ispričala je Ariel.

Također je bila donator jajnih stanica za šest različitih obitelji. Kaže da ju je njezina šira obitelj podržavala u njenim izborima te da su mnogo naučili o procesu. Ariel je rekla da je njezin partner Brandon bio nevjerojatan u cijeloj toj situaciji.

"Jako sam sretna što moj partner gleda na surogatstvo kao i ja - kao prekrasnu priliku da se pomogne nekome te da se bude dio nečega stvarno posebnog. On preuzima toliko toga tijekom trudnoće i nakon poroda, a ja sam mu tako zahvalna na svemu što je učinio kako bih ja mogla brinuti o drugima", izjavila je.

U kontaktu je s obiteljima kojima je pomogla

Ariel također ima pozitivne odnose sa svim obiteljima kojima je pomogla i voli gledati kako djeca odrastaju.

"Još uvijek se čujemo i pratimo na društvenim mrežama. Veza koju dijelimo je jedinstvena i to je podsjetnik na to kako surogatstvo povezuje ljude na tako značajan način. Postoji zabluda da surogat majke nikad ne vide djecu, ali prema mom iskustvu, postali smo obiteljski prijatelji. Ova djeca znaju tko sam i divno je biti dio njihovih života na neki način", dodala je.

Također je objasnila što je surogatstvo za nju: "Mnogi ljudi pretpostavljaju da surogat majke osjećaju tugu ili razočaranje nakon poroda, ali za mnoge od nas, upravo je suprotno. Svaki porod bio je tako lijepo i značajno iskustvo - izazovno, da, ali nevjerojatno nagrađujuće."

Ariel sada vodi svoju platformu Carried With Love, koju koristi za podršku onima koji se suočavaju s neplodnošću. Također vodi Smarter Surrogacy, edukacijsku platformu za poučavanje budućih roditelja o surogatstvu.

"Osobno vjerujem da globalno možemo promijeniti narativ surogatstva u narativ o osnaživanju, izboru i tjelesnoj autonomiji, i proces u kojem voljena i željena djeca dolaze na svijet za svoje roditelje uz pomoć dobro kvalificirane surogat majke. Nadam se da ovo može promijeniti surogatstvo ne samo u Kanadi, već posvuda", poručila je.

