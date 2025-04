Pet znakova da vršite pritisak na dijete: 'Ovo je jako važno naučiti prepoznati'

Većina roditelja želi najbolje za svoju djecu pa ih upisuju na razne aktivnosti i potiču na rad kako bi imali što bolje ocjene. Iako su njihove namjere dobre djeca ponekad zbog svega osjećaju veliki pritisak koji ne znaju uvijek pokazati ili izraziti.

Djeca se rijetko sama požale jer ne žele razočarati roditelje pa je važno znati prepoznati kada im postane previše. Ako roditelji nauče uočiti promjene u ponašanju, mogu pravovremeno reagirati i osigurati da dijete ima dovoljno vremena za opuštanje i igru, piše HuffPost.

Pet znakova da vršite pritisak na dijete

Stručnjaci upozoravaju na suptilne znakove koji mogu pokazati da dijete treba odmor prije nego što postane previše iscrpljeno i pod stresom.

1. Izbjegavanje ili odgađanje obaveza

Ako dijete počne izbjegavati zadatke ili često izmišlja izgovore, poput bolova u trbuhu, to može biti znak da se osjeća preopterećeno. Stručnjaci savjetuju da roditelji razmotre jesu li aktivnosti koje dijete obavlja zaista u njegovom interesu ili su više usmjerene prema njihovim željama.​

"Razmislite zašto dijete ide na ples ili na dodatne sate matematike? Ako je odgovor zato što to žele roditelji, a dijete nije zaista zainteresirano, to je trenutak da ozbiljno razmislite o tome je li to ispravan put", kaže Lisa Damour, klinička psihologinja.

2. Teškoće u oporavku nakon aktivnosti

Djeca koja su stalno aktivna i nemaju dovoljno vremena za odmor, mogu postati razdražljiva ili umorna. Prema riječima stručnjaka, važno je prilagoditi raspored djeteta tako da uključuje dovoljno sna i vremena za opuštanje.​

"Previše stresa može iscrpiti djecu. Kada su djeca pod stresom, spavaju lošije, imaju manje energije i teže se koncentriraju", objašnjava psihologinja Michele Borba.

3. Nedostatak interesa za razvoj vještina

Ako dijete pokazuje manjak interesa za usvajanje novih vještina ili postizanje ciljeva u aktivnostima, to može ukazivati na to da ga to zaista ne zanima. Stručnjaci preporučuju da roditelji obrate pažnju na djetetove reakcije i razmotre je li aktivnost zaista u skladu s njegovim interesima.​

"Pazite na suptilne načine na koje dijete reagira na svoje aktivnosti ili zadatke. Kada uživaju, postaju uporni u tome, brže uče i osjećaju potrebu za tim", napominje Borba.

4. Interes roditelja nadmašuje djetetov

Kada roditelji pokazuju veći interes za djetetove aktivnosti i uspjehe nego što to dijete samo želi, to može stvoriti pritisak. Stručnjaci ističu da je važno uskladiti ciljeve roditelja s djetetovim željama i potrebama kako bi se izbjeglo stvaranje stresa.​

"Obično se fokusiramo na slabosti i nedostatke naše djece, a ne na njihove snage i talente. Kada djeca loše prolaze na testovima, gube povjerenje i tada reakcija roditelja može jako utjecati na njihov oporavak i samopouzdanje", ističe Borba.

5. Gubitak uživanja u aktivnostima

Ako dijete više ne uživa u aktivnostima koje su mu nekada bile zanimljive, to može biti znak da je preopterećeno. Stručnjaci savjetuju roditelje da redovito razgovaraju s djecom o njihovim osjećajima prema različitim aktivnostima i prilagode raspored prema njihovim potrebama.​

"Obratite pažnju na to kako vaše dijete reagira na aktivnost – na njegov ton i entuzijazam. Ponašanje uvijek pokazuje kako se stvarno osjeća", poručuje Borba.

