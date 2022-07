JE LI OVO REALNO? / Majci prijeti tužba jer je rodila dijete putem umjetne oplodnje - dvije godine nakon suprugove smrti

Bevin Farrand osnivačica je pokreta "Take the DAMN Chance", udovica i majka troje djece. Njen se život iz temelja promijenio kada je 2019. godine izgubila 40-godišnjeg supruga Marka. U to su vrijeme imali dvoje djece te se upravo vraćali s vrtoglavo romantičnog putovanja u Bordeaux u Francuskoj gdje su proslavili njen 40. rođendan. Oduvijek su htjeli imati troje djece te se Bevin nakon Markove smrti odlučila na in vitro oplodnju. Ipak, s obzirom na to da je Bevin upotrijebila samo jedan od nekoliko smrznutih embrija, sada joj prijeti tužba zbog zakona o pobačaju koji se iz dana u dan mijenjaju.