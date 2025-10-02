Postupak djevojčice prema dječaku izazvao burnu raspravu: 'Zašto su ljudi tako bezobrazni?'

Naizgled bezazlen trenutak dječje igre u muzeju u američkoj saveznoj državi Nebraski prerastao je u viralni povod za raspravu o dječjem bontonu i ulozi roditelja u odgoju.

TikTokerica Ashton Hopper snimila je trogodišnjeg sina Valora dok se igrao "blagajnika" u improviziranoj trgovini unutar muzeja. Snimka je ubrzo postala viralna, piše Yahoo.

Neprimjereno ponašanje

U jednom trenutku, drugoj djevojčici očito je ponestalo strpljenja – prišla je dječaku i, tonom koji podsjeća na stvarnog kupca, izgovorila: "Trebam ta kolica za kupovinu, možeš li požuriti?" Dječak se zbunio, a njegova majka ostala je bez riječi. Taj kratki susret potaknuo je brojne komentare i podijeljena mišljenja na društvenim mrežama.

Ključno pitanje koje se nametnulo među roditeljima i stručnjacima jest trebaju li odrasli intervenirati u ovakvim situacijama ili je korisnije dopustiti djeci da samostalno riješe svakodnevne nesuglasice.

Iako se snimka na prvi pogled može doimati zabavnom, upravo ovakvi spontani i nescenirani trenuci predstavljaju priliku za podučavanje djece društvenim vještinama i pravilima lijepog ponašanja.

Interakcija s vršnjacima

U dobi između tri i sedam godina, djeca se još uvijek razvijaju u području samokontrole te uče kako se snalaziti u u interakcijama s vršnjacima. Iako često poznaju riječi poput "molim" ili "hvala" za njihovu dosljednu upotrebu i razumijevanje koncepta čekanja na red potrebna je praksa.

Hopper je svog sina opisala kao prirodno sramežljivog, dobrog i osjetljivog. "Povlači se i sramežljiviji je u kontaktu s drugom djecom i ljudima", izjavila je. Ovakve situacije idealna su prilika da djeca nauče kako jasno i pristojno izraziti svoje želje, ali i kako primjereno reagirati kada se od njih nešto traži.

Stručnjaci za rani odgoj i obrazovanje često predlažu nekoliko jednostavnih strategija:

Modelirajte mirno postavljanje granica : "Još uvijek koristim kolica – ti si sljedeći/a na redu."

: "Još uvijek koristim kolica – ti si sljedeći/a na redu." Naučite dijete da odgovori pristojno, ali odlučno: "Uskoro ću biti gotov/a, hvala ti na strpljenju."

Ove kratke i jasne rečenice pomažu djeci da se snađu u javnim prostorima bez neugode ili suza, istovremeno ih učeći empatiji, strpljenju i komunikaciji s poštovanjem.

Učenje kada se djeca trebaju povući

Ne zahtijeva svaka situacija na igralištu ili u muzeju intervenciju odraslih. Ključ je u prepoznavanju trenutka kada je dovoljno tiho promatrati, a kada je potrebno reagirati. Takav uravnotežen pristup omogućuje djeci da samostalno razvijaju važne društvene vještine, bez osjećaja srama ili pritiska.

Uskočite: Ako je dijete uznemireno, ako dođe do fizičkog sukoba ili ako se granice prelaze.

Ako je dijete uznemireno, ako dođe do fizičkog sukoba ili ako se granice prelaze. Povucite se: Ako je dijete sigurno i sposobno verbalno pregovarati – pustite ga da vježba samoregulaciju.

Ako je dijete sigurno i sposobno verbalno pregovarati – pustite ga da vježba samoregulaciju. Kratko objasnite: Umjesto da djecu etiketirate kao nepristojnu ili krivu, trebali biste svojim primjerom pokazivati kako biti pristojan i kako se poštuju društvene norme.

Jedna je žena u komentarima ponudila zanimljivu perspektivu o društvenom učenju: "Nije rekla 'molim'. Ponekad djeca zaborave. On joj nije odgovorio -mogla je pomisliti da je on nepristojan. Biti odlučan nije nepristojno. Sva djeca još uvijek uče."

"Rano stječe radno iskustvo", "Zapravo sam šokirana komentarima... zašto su ljudi danas tako bezobrazni? Uvijek su me učili da je reći nekome 'požuri se' nepristojno. Ovo nije prihvatljiv način za pristupiti nekome! Naučite svoju djecu da lijepo zamole za svoj red!", "Izgledao je iznenađen njezinim ponašanjem. To je znak dobrog odgoja", glasili su ostali komentari.

